29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir, Ankara, İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Giriş Tarihi: 29.10.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 07:43

Diğer milli ve dini bayramlarda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı kapsamında da ücretsiz toplu ulaşım olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Şehrin farklı yerlerinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl etkinliklerine katılmak isteyenler bugün İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz olacak mı sorularıyla açıklamaları takip ediyor. İşte 29 Ekim Pazar günü İzmir, Ankara, İstanbul'da ücretsiz ulaşım hakkında açıklamalar…