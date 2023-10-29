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Haberler Fotohaber 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir, Ankara, İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 07:43

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir, Ankara, İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Diğer milli ve dini bayramlarda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı kapsamında da ücretsiz toplu ulaşım olup olmadığını merak eden vatandaşlar, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Şehrin farklı yerlerinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl etkinliklerine katılmak isteyenler bugün İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı, ulaşım ücretsiz olacak mı sorularıyla açıklamaları takip ediyor. İşte 29 Ekim Pazar günü İzmir, Ankara, İstanbul'da ücretsiz ulaşım hakkında açıklamalar…

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir, Ankara, İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Geçtiğimiz yıllarda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanan vatandaşlar aynı durumun bu yıl da geçerli olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbul'da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı soruları yanıt arıyor. İşte 29 Ekim Pazar günü İzmir, Ankara, İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı!

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir, Ankara, İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

İSTANBUL'DA 29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak. Otobüs, Marmaray, metrobüs, metro ve vapur seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir, Ankara, İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

29 EKİM ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemle yapılan taşıma taşıma ücretsiz olacak.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir, Ankara, İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Vatandaşlar 29 Ekim Pazar günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro seferleri bedava olarak gerçekleştirebilecek.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir, Ankara, İstanbul’da otobüs, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Böylece şehir genelinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ücretsiz ulaşım sağlanabilecek.

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