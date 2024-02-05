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Haberler Fotohaber 6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:22

6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?

Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 10 ilimizde yıkıcı bir etkiye sebep oldu. Türkiye tarihinin en büyük ve yıkıcı depremlerinden biri olarak biliniyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 10 ilin etkilendiği depremde Türkiye tek yürek oldu. Binlerce yaralımız ve vefat eden vatandaşımıza yardım eli uzatıldı. Ülkemizi yoğun kedere boğan deprem 10 ili birden etkilerken vatandaşlar tarihte derin yaralar bırakan bu büyük depremin detaylarını merak ediyor "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başladı. İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depremi süresi ve şiddeti

6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi derinden sarsan tarihinin en büyük depremlerinden biri yaşandı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli art arda yaşanan iki büyük depremle binlerce vatandaşımız vefat ederken binlerce vatandaşımızın da evleri iş yerleri hasar aldı. Depremin birinci yılında depreme dair detaylar araştırılmaya başladı. İşte 6 Şubat depremi hakkında detaylar

6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem 7,7 büyüklüğündeki 65 saniye; Elbistan ilçesindeki ikinci deprem 7,6 şiddetinde ve etki süresi ise 45 saniye olarak gerçekleşti.

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6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDEN HANGİ İLLER ETKİLENDİ?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri etkilendi.

6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?

BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU

06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17'de ve 13:24'de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. 7.7 büyüklüğündeki deprem yerin 8.6 km derinliğinde meydana gelirken 7.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana gelmiştir.

Birinci depremin (Pazarcık-Kahramanmaraş) dışmerkez koordinatı 37,236 K - 37,057 D, odak derinliği 8,6 km; ikinci depremin (Elbistan- Kahramanmaraş) dışmerkez koordinatı 37,239 K - 38,089 D, odak derinliği 7,0 km olarak hesaplanmıştır.

6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?

06.02.2023 Pazarcık Depremi (Mw7.7)

06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17'de meydana gelen ilk deprem Ölü Deniz Fay Zonu'nun en kuzey ucunda yer alan Narlı parçası üzerinde meydana getirmiştir. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren kırık üzerinde 16 km'lik bir hat üzerinde yüzey kırığı tanımlanmış ve 1,4-3,0m arasında değişen yanal yer değiştirmeler gözlenmiştir. Kırık üzerinde 3 m'lik maksimum yer değiştirme Narlı Çiğdemtepe arasında yolda ölçülmüştür. Bu deprem ile ilişkili olarak DAFS'nin üzerinde meydana gelen yüzey kırığı Adıyaman Çelikhan'ın KD'sundan Hatay Kırıkhan'ın güneyine kadar aralıklarla takip edilebilmiş olup DAFS üzerinde kırmış olduğu sırasıyla; Erkenek, Gölbaşı ve Amanos parçaları detaylı olarak değerlendirilecektir.

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