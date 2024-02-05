Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:22
6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?
Tarihler 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 10 ilimizde yıkıcı bir etkiye sebep oldu. Türkiye tarihinin en büyük ve yıkıcı depremlerinden biri olarak biliniyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 10 ilin etkilendiği depremde Türkiye tek yürek oldu. Binlerce yaralımız ve vefat eden vatandaşımıza yardım eli uzatıldı. Ülkemizi yoğun kedere boğan deprem 10 ili birden etkilerken vatandaşlar tarihte derin yaralar bırakan bu büyük depremin detaylarını merak ediyor "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya başladı. İşte 6 Şubat Kahramanmaraş depremi süresi ve şiddeti