6 Şubat 2023 depremi süresi ve şiddeti: Kahramanmaraş 6 Şubat depremi kaç büyüklüğünde, kaç saniye sürdü?

06.02.2023 Pazarcık Depremi (Mw7.7)

06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04:17'de meydana gelen ilk deprem Ölü Deniz Fay Zonu'nun en kuzey ucunda yer alan Narlı parçası üzerinde meydana getirmiştir. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren kırık üzerinde 16 km'lik bir hat üzerinde yüzey kırığı tanımlanmış ve 1,4-3,0m arasında değişen yanal yer değiştirmeler gözlenmiştir. Kırık üzerinde 3 m'lik maksimum yer değiştirme Narlı Çiğdemtepe arasında yolda ölçülmüştür. Bu deprem ile ilişkili olarak DAFS'nin üzerinde meydana gelen yüzey kırığı Adıyaman Çelikhan'ın KD'sundan Hatay Kırıkhan'ın güneyine kadar aralıklarla takip edilebilmiş olup DAFS üzerinde kırmış olduğu sırasıyla; Erkenek, Gölbaşı ve Amanos parçaları detaylı olarak değerlendirilecektir.