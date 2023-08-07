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Haberler Fotohaber SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? Bir il önemli bir karara imza attı! 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:53

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? Bir il önemli bir karara imza attı! 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

65 yaş üzeri toplu taşıma hakkına ilişkin son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Son aylarda akaryakıt fiyatlarındaki artışlar sebebiyle ulaşım maliyetleri artmasına bağlı olarak toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren önemli adımlara imza atıldı. Ülkemizde toplu taşıma kullanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ücretsiz kartlarıyla herhangi bir ücret ödemeden seyahat ediyorlardı. Fakat bir ilimizde bu uygulamaya son verildi ve ücretli tarifeye geçildi. Bunun üzerine binlerce vatandaş 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı, iptal mi edildi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşımada son durum…

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM SON DURUM || Tarih belli oldu! 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi?

Son zamanlarda sosyal medyada ücretsiz taşıma hakkının kaldırılacağı iddiaları gündemi meşgul ediyorken 1 Ağustos itibariyle Burdur'da 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı ve ücretli tarifeye geçildi. Yaşanan bu gelişme üzerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalktı mı, iptal mi edildi, ücretli mi oldu soruları yanıt aramaya başladı. İşte, tüm merak edilenler…

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM SON DURUM || Tarih belli oldu! 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi?

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Ülkemizde 4 Mart 2014'den itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor.

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65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM SON DURUM || Tarih belli oldu! 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi?

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma uygulamasına devam ediliyor.

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM SON DURUM || Tarih belli oldu! 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi?

65 YAŞ ÜZERİ TOPLU TAŞIMA BURDUR'DA ÜCRETLİ OLDU!

Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

*Söz konusu kararın Türkiye genelinde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM SON DURUM || Tarih belli oldu! 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, kaldırıldı mı, iptal mi edildi?
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