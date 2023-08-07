SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? Bir il önemli bir karara imza attı! 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

65 yaş üzeri toplu taşıma hakkına ilişkin son dakika gelişmeleri binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Son aylarda akaryakıt fiyatlarındaki artışlar sebebiyle ulaşım maliyetleri artmasına bağlı olarak toplu taşıma kullanan vatandaşları ilgilendiren önemli adımlara imza atıldı. Ülkemizde toplu taşıma kullanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ücretsiz kartlarıyla herhangi bir ücret ödemeden seyahat ediyorlardı. Fakat bir ilimizde bu uygulamaya son verildi ve ücretli tarifeye geçildi. Bunun üzerine binlerce vatandaş 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı, iptal mi edildi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşımada son durum…