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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Gözler TBMM'de! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:58

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Gözler TBMM'de! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?

Yeni yargı paketi son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yaklaşık 70 maddenin yer aldığı taslak, TBMM'de görüşülmeye başlandı. Temyiz ve itiraz sürelerine ilişkin tekliflerin de bulunduğu yeni paketin yasalaşacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan mahkum ve yakınları tarafından merak edilen genel af var mı sorusuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Ceza infaz düzenlemesi son durum gelişmeleri yakın takibe alındı. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Gözler TBMM’de! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri milyonların yakın takibinde yer alıyor. Genel af bekleyen mahkum ve aileleri yeni yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı hakkında detayları araştırıyor. Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de görüşülüyor. Önemli düzenlemeler içeren paket Meclis onayı ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Geri sayım sürerken taslak ile ilgili Bakan Tunç'tan açıklama geldi. Peki, 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar...

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Gözler TBMM’de! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?

BAKAN TUNÇ'TAN 8. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için geri sayım devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

8. Yargı Paketi olarak adlandırılan yeni yargı paketine ilişkin Bakan Tunç, taslağın hazır olduğunu, yerel seçimlerden önce yasalaşmasını ümit ettiğini bildirdi.

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8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Gözler TBMM’de! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?

SEÇİMDEN ÖNCE YASALAŞMASI BEKLENİYOR!

Bakan Tunç, "8. Yargı Paketimizin taslağını Meclis grubumuza ilettik. Orada tartışmalar, konuşmalar devam ediyor. Milletvekillerimiz çalışıyorlar ve teklif aşamasına gelmek üzere. Yaklaşık 70 maddeyi buluyor. Özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Yine ceza adaletiyle ilgili önemli düzenlemeler var. İnşallah Meclis seçim için ara vermeden önce görüşülüp yasalaşacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki 7 pakette temel hak ve özgürlükleri öne alan, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttıran önemli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirildiği söyleyen Tunç, pakette temyiz ve itiraz sürelerine ilişkin tekliflerinin de bulunduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, "Bütün mahkemelerde temyiz ve itiraz sürelerinin yeknesak hale getirilmesini sağlıyoruz. 'Tebliğ mi tefhim mi' bunu da ortadan kaldırarak, tebliğden itibaren başlayacak ve 2 haftalık süre diyoruz. Burada yeknesak bir uygulamayı getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Gözler TBMM’de! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Bakan Tunç, yeni yargı paketinde bu duruma ilişkin düzenlemeler de bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde."

8. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Gözler TBMM’de! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı?

TEMYİZ SÜRELERİNE DÜZENLEME

Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." dedi.

Bakan Tunç ayrıca, yeni yargı paketiyle Anayasa Mahkemesinin (AYM) pilot kararı gereği, makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için Tazminat Komisyonu kurulacağını da bildirdi.

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı usul düzenlemeleri olduğunu, buna ilişkin de yeni yargı paketinde çalışıldığını belirtti.

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