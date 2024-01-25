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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi 2024 son dakika: Bakan Tunç'tan tarih açıklaması! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:37

8. Yargı Paketi 2024 son dakika: Bakan Tunç'tan tarih açıklaması! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Yeni yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Önemli düzenlemeleri barındıran kanun teklifinin Meclis'e ne zaman geleceği araştırılıyor. Hazırlıkları Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen yeni paketin TBMM'de görüşüleceği tarih ile ilgili açıklama geldi. Bakan Tunç, takvimin çok uzamayacağı belirtti. Şimdi mahkum ve yakınları genel af var mı sorusu ile ceza infaz düzenlemesi son durum hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi, maddeleri neler, genel af var mı?

8. Yargı Paketi 2024 son dakika: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

8. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile gündemde yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Genel af bekleyen mahkum ve aileleri yeni yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı hakkında detaylı bilgi edinmeye çalışıyor. Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de görüşüldükten sonra yasalaşacak. Önemli düzenlemeler içeren paketin yürürlük tarihi için geri sayım sürerken Meclis'e geleceği tarih ile ilgili Bakan Tunç'tan açıklama geldi. Peki, 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara genel af var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar...

8. Yargı Paketi 2024 son dakika: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

8. Yargı Paketi olarak adlandırılan yeni yargı paketine ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM'de milletvekillerine sunulacağını bildirdi.

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8. Yargı Paketi 2024 son dakika: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

BAKAN TUNÇ ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ!

Bakan Tunç, "Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür." ifadelerini kullandı.

8. Yargı Paketi 2024 son dakika: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Tunç, Sekizinci Yargı Paketi'nde bu duruma ilişkin düzenlemeler de bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde." diye konuştu.

8. Yargı Paketi 2024 son dakika: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

TEMYİZ SÜRELERİNE DÜZENLEME

Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." dedi.

Bakan Tunç ayrıca, yeni yargı paketiyle Anayasa Mahkemesinin (AYM) pilot kararı gereği, makul sürede yargılama yapılmadığı iddialarıyla ilgili başvurular için Tazminat Komisyonu kurulacağını da bildirdi.

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bazı usul düzenlemeleri olduğunu, buna ilişkin de yeni yargı paketinde çalışıldığını belirtti.

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