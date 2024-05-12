Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
09:33
9. Yargı Paketi maddeleri ve taslağı Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi son durum ne, genel af var mı, ne zaman çıkacak?
9. Yargı Paketi maddeleri ışığında gözler ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi ve genel af son dakika gelişmelerine döndü. Hangi maddelerin torba kanun içeriğinde bulunduğu Meclis adımıyla birlikte öğrenilecek. Konuyla ilgili çalışma yapan Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki; 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı, son durum ne, af var mı, ne zaman çıkacak? İşte, gelişmeler...