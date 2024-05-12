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Haberler Fotohaber 9. Yargı Paketi maddeleri ve taslağı Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi son durum ne, genel af var mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 09:33

9. Yargı Paketi maddeleri ve taslağı Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi son durum ne, genel af var mı, ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi maddeleri ışığında gözler ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi ve genel af son dakika gelişmelerine döndü. Hangi maddelerin torba kanun içeriğinde bulunduğu Meclis adımıyla birlikte öğrenilecek. Konuyla ilgili çalışma yapan Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki; 9. Yargı Paketi taslağı çıktı mı, son durum ne, af var mı, ne zaman çıkacak? İşte, gelişmeler...

9. Yargı Paketi maddeleri ve taslağı Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi son durum ne, genel af var mı, ne zaman çıkacak?

9. Yargı paketi maddeleri ve genel af son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Af konusunda daha önce açıklama yapan Bakan Tunç'un düzenlemeye dair açıklamaları yakın mercek altında. Meclis gündemine taşınması beklenen yargıdaki düzenlemelere dair vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Peki; 9. Yargı Paketi taslağı nedir, ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte, detaylar...

9. Yargı Paketi maddeleri ve taslağı Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi son durum ne, genel af var mı, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM GELİŞMELERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde şu sözleri kaydetti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

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9. Yargı Paketi maddeleri ve taslağı Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi son durum ne, genel af var mı, ne zaman çıkacak?

9. YARGI PAKETİ TASLAĞI NASIL, İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. Yargı Paketi maddeleri ve taslağı Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi son durum ne, genel af var mı, ne zaman çıkacak?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. Yargı Paketi maddeleri ve taslağı Meclis gündeminde! 9. Yargı Paketi son durum ne, genel af var mı, ne zaman çıkacak?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

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