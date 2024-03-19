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Haberler Fotohaber 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? Bakan Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:37

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? Bakan Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde 8. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçmesi üzerine birçok yeni düzenleme hayata geçirilmişti. Bu düzenlemelerin başında emekli ikramiyesi yer aldı. Yargı alanında yapılan veya yapılacak olan birçok gelişme Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçiriliyor. Bakan Tunç'un açıklamalarından sonra "9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklindeki aramalar hızlandı. Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair detayları açıkladı. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? Bakan Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meclis'in takvimi nedeniyle çıkan 8. Yargı Paketi'nde yer almayan birçok hususun yeni yargı paketinde yer alacağını bildirdi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? Bakan Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu!

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız." dedi.

Bu konuda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? Bakan Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu!

9. YARGI PAKETİ'NİN İÇERİĞİ

Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Tunç, hukuk devletlerinde basının dördüncü kuvvet olduğunu, kamunun denetimi ve doğru bilgilendirmesi için basının önemli bir görevi ifa ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2009'dan itibaren planlı bir reform stratejisine girdiğini belirten Tunç, son Yargı Reformu Stratejisi Belgesi kapsamında da 8 yargı paketinin yasalaştığını anımsattı.

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? Bakan Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu!

8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"9. Yargı Paketi'mizin hazırlıkları devam ediyor. Meclis'in takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili, cezasızlık algısıyla ilgili bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirine sunacağız. Meclis açıldığında, seçim sonrası Meclis'imizin takdirine taslak çalışmamızı sunacağız."

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? Bakan Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu!

8. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

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