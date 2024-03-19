9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler? Bakan Yılmaz Tunç yeni yargı paketini duyurdu!

Giriş Tarihi: 19.03.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
07:37
Geçtiğimiz günlerde 8. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçmesi üzerine birçok yeni düzenleme hayata geçirilmişti. Bu düzenlemelerin başında emekli ikramiyesi yer aldı. Yargı alanında yapılan veya yapılacak olan birçok gelişme Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçiriliyor. Bakan Tunç'un açıklamalarından sonra "9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var?" şeklindeki aramalar hızlandı. Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi'ne dair detayları açıkladı. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var? İşte detaylar