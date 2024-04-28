Açıklama geldi: 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? Özel sektöre 1 Mayıs’ta resmi tatil var mı?

2024 resmi tatiller takvimi ışığında özel sektöre 1 Mayıs'ta resmi tatil var mı sorusu yanıt buldu. Dünya çapında işçi ve emekçiler tarafından kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde özel sektörde çalışma olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? İşte yanıtı.