Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Açıklama geldi: 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? Özel sektöre 1 Mayıs'ta resmi tatil var mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 12:29

Açıklama geldi: 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? Özel sektöre 1 Mayıs'ta resmi tatil var mı?

Emek ve Dayanışma Günü ya da İşçi Bayramı olarak adlandırılan 1 Mayıs 2024 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu günün resmi tatiller takviminde yer alıp almadığını merak eden vatandaşlar 1 Mayıs tatil mi, okul var mı sorusuyla inceleme yapıyor. Bununla birlikte özel sektöre 1 Mayıs'ta resmi tatil var mı, yok mu sorusu da bu kapsamda ele alınıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Açıklama geldi: 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? Özel sektöre 1 Mayıs’ta resmi tatil var mı?

2024 resmi tatiller takvimi ışığında özel sektöre 1 Mayıs'ta resmi tatil var mı sorusu yanıt buldu. Dünya çapında işçi ve emekçiler tarafından kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde özel sektörde çalışma olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? İşte yanıtı.

Açıklama geldi: 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? Özel sektöre 1 Mayıs’ta resmi tatil var mı?

1 MAYIS TATİL Mİ?

"Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü resmi daireler kapalı olacak.

ÖZEL SEKTÖRE 1 MAYIS'TA RESMİ TATİL VAR MI?

Hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü resmi tatil kapsamında mesaiye bir gün ara verilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Açıklama geldi: 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? Özel sektöre 1 Mayıs’ta resmi tatil var mı?

1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs 2024 İşçi Bayramı resmi tatil kabul edildiğinde okullar da tatil olacak. Derslere 2 Mayıs perşembe günü devam edilecek.

Açıklama geldi: 1 Mayıs tatil mi, okul var mı? Özel sektöre 1 Mayıs’ta resmi tatil var mı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

SON DAKİKA