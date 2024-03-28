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Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 16:08

MEB DUYURDU! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

2024 yerel seçimleri bu hafta sonu gerçekleşecek. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılıyor. Seçimler sabah erken saatlerde başlayıp, akşama saatlerine kadar devam edecek ve akabinde ise oy sayma işlemleri geç saatlere kadar sürecek. Hal böyle olunca seçimden sonraki gün okulların durumu merak edildi. MEB son dakika açıklaması ile 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi belli oldu. Peki, 1 Nisan okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 2024 seçimden sonraki gün okullar resmi tatil mi? İşte MEB son dakika açıklaması ile tüm merak edilenler.

MEB DUYURDU! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmadığı dair son dakika açıklamsı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 31 Mart Yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin çoğunlukla MEB'e bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle, okulların bir sonraki güne hazır olup olmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapılan seçimlerin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Peki, 1 Nisan 2024 okullar tatil mi? Türkiye geneli 1 Nisan Pazartesi okul var mı yok mu, ders işlenecek mi, yarım gün mü? İşte yanıtı.

MEB DUYURDU! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Pazar günü 32 il hariç yurt genelinde okullarda oy verme işlemleri sabah saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek.

Çok sayıda öğretmen sandık görevlisi olarak seçimlerde görev alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini duyurdu.

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MEB DUYURDU! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

1 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL EDİLDİ!

MEB, 1 Nisan'da okulların tatil edildiğine ilişkin açıklaması şu şekilde;

Yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MEB DUYURDU! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "

"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.

Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadeleri kullandıl

Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

MEB DUYURDU! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?
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