Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
16:08
MEB DUYURDU! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?
2024 yerel seçimleri bu hafta sonu gerçekleşecek. Her seçim döneminde, oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılıyor. Seçimler sabah erken saatlerde başlayıp, akşama saatlerine kadar devam edecek ve akabinde ise oy sayma işlemleri geç saatlere kadar sürecek. Hal böyle olunca seçimden sonraki gün okulların durumu merak edildi. MEB son dakika açıklaması ile 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi belli oldu. Peki, 1 Nisan okullar tatil mi, ders var mı yok mu? 2024 seçimden sonraki gün okullar resmi tatil mi? İşte MEB son dakika açıklaması ile tüm merak edilenler.