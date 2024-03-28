MEB DUYURDU! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı yok mu?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmadığı dair son dakika açıklamsı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 31 Mart Yerel seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin çoğunlukla MEB'e bağlı okullarda yapılacak olması nedeniyle, okulların bir sonraki güne hazır olup olmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapılan seçimlerin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Peki, 1 Nisan 2024 okullar tatil mi? Türkiye geneli 1 Nisan Pazartesi okul var mı yok mu, ders işlenecek mi, yarım gün mü? İşte yanıtı.