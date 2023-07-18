Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:31

Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Adalet bölümü 2 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde, adliyelerde ya da özel hukuk bürolarında çalışmak için bu bölümü okumak isteyenler 2023 Adalet bölümü taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte üniversitelerin 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…