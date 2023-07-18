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Haberler Fotohaber Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:31

Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Adalet bölümü 2 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde, adliyelerde ya da özel hukuk bürolarında çalışmak için bu bölümü okumak isteyenler 2023 Adalet bölümü taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte üniversitelerin 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…

Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Adalet bölümü taban puanları 2023 YKS sonuçlarının açıklanması ve üniversite tercih sürecinin başlaması üzerine araştırma konusu oldu. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinde öğrenim görmeyi planlayan adaylar 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında incelemeleri hızlandırdı. İşte en iyi devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin Adalet bölümü taban puanları listesi.

Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2023 ADALET BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 325,28306
279,89953		 562.713
495.570
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 33+0
33+0		 33
33		 251,72509
210,86944		 1.481.481
1.288.416
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 35+0
26+0		 35
18		 219,11009
Dolmadı		 2.181.981
Dolmadı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 374,96864
302,37264		 274.013
346.175
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 366,52696
312,05690		 310.486
297.308
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 356,78876
299,95363		 357.595
359.724
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 354,28407
294,28275		 370.915
393.598
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 354,24460
291,84881

371.130
409.187

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 110+3
110+3		 113
113		 349,97914
294,83282		 394.945
390.155
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 348,72854
286,91019		 402.173
442.955
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 345,62147
274,97659		 420.677
536.193
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
7+0		 9
7		 343,84075
291,79904		 431.662
409.531
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
15+0		 6
15		 342,94395
271,22778		 437.264
569.468
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 342,84443
288,27918		 437.883
433.306
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 341,94232
284,87895		 443.498
457.488
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 341,00814
284,23410		 449.612
462.234
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 340,20616
312,64134		 454.750
294.606
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 339,01827
265,70548		 462.579
621.610
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 337,57757
283,73940		 472.393
465.937
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
7+0		 6
7		 337,00231
290,35943		 476.312
419.241
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
90+3		 93
93		 336,24753
278,91671		 481.430
503.537
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 335,46086
274,83668		 486.949
537.390
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 333,78180
289,04987		 498.853
428.081
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
70+2		 77
72		 333,50072
282,76555		 500.848
473.307
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 333,16461
278,94652		 503.244
503.288
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 332,12819
265,05305		 510.778
628.091
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 331,95962
283,36658		 511.999
468.658
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 331,53917
277,28716		 515.049
516.681
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 330,04421
271,70459		 525.907
565.152
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Atılım Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 329,77216
283,28064		 527.982
469.292
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Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 328,59732
276,61660		 536.793
522.369
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 327,23549
276,09676		 547.379
526.784
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İstanbul)(Vakıf) Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 327,05513
263,68064		 548.766
641.693
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 326,76019
274,89472		 551.016
536.897
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 325,66085
271,46032		 559.633
567.354
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 325,28306
279,89953		 562.713
495.570
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
8+0		 10
8		 324,46829
272,68816		 569.290
556.344
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 324,44991
282,03344		 569.450
478.927
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 324,40733
272,71088		 569.775
556.164
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 322,50870
277,84751		 585.283
512.077
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 321,29215
274,03805		 595.354
544.405
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 320,59779
266,89384		 601.197
610.059
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 320,57693
273,47963		 601.380
549.412
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
 31
 319,31173
 612.314
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
7+0		 9
7		 319,21841
268,95603		 613.123
590.343
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 16+0
12+0		 16
12		 319,00647
266,55984		 614.934
613.303
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İstanbul)(Vakıf) Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 318,76688
265,33181		 617.075
625.325
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 318,28198
268,20569		 621.279
597.465
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 318,03833
275,31917		 623.401
533.305
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
7+0		 9
7		 317,00159
265,70928		 632.720
621.574
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 316,86414
267,51578		 633.952
604.028
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
12+0		 11
12		 316,74921
268,67204		 634.947
593.026
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 316,49479
269,62940		 637.279
584.136
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 315,61736
269,51374		 645.270
585.184
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 65+2
60+2		 67
62		 315,41987
263,98688		 647.001
638.591
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 314,49313
264,04318		 655.487
638.024
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 314,23280
261,60078		 657.971
663.179
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 13+0
10+0		 13
10		 313,11944
266,80844		 668.270
610.844
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 312,12256
266,04138		 677.454
618.363
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 311,78513
259,21296		 680.712
688.440
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 120+3
120+3		 123
123		 310,33347
256,92691		 694.437
713.520
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
70+2		 77
72		 310,22921
262,25175		 695.420
656.462
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 307,68383
256,71441		 720.435
715.922
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 305,68848
256,64943		 740.555
716.670
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yatağan Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 304,39099
256,55624		 754.148
717.690
Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 304,10813
252,95663		 757.015
758.992
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Antakya Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 303,50170
257,51815		 763.446
707.029
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 302,87787
255,11642		 770.029
734.132
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 301,66915
250,72427		 782.768
785.209
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 301,66455
255,41282		 782.813
730.712
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 300,94705
244,11421		 790.544
863.602
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenice Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 300,65583
252,73126		 793.676
761.526
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 300,60972
255,07388		 794.168
734.634
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çınarcık Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 300,09445
255,14669		 799.599
733.798
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
90+3		 93
93		 299,83649
249,13253		 802.426
803.970
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 299,42209
252,54335		 806.974
763.794
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 299,00764
249,65579		 811.453
797.869
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 298,56962
251,83544		 816.260
772.167
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
50+2		 57
52		 295,16270
249,24890		 854.111
802.583
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 292,94937
240,60532		 879.737
904.681
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 292,55319
248,51247		 884.407
811.337
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
37+0		 7
37		 290,83914
209,64995		 904.865
1.306.322
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
85+3		 88
88		 290,60168
245,23903		 907.689
850.450
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 290,32787
243,19715		 910.950
874.420
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 36+0
29+0		 36
29		 289,80945
253,08959		 917.176
757.375
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 289,54869
240,87965		 920.374
901.422
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 289,03026
241,17037		 926.524
898.004
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 288,80748
242,56173		 929.277
881.883
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 105+3
100+3		 108
103		 288,62385
244,53184		 931.566
858.755
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 287,41571
245,67641		 946.371
845.310
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akçakoca Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
75+2		 82
77		 285,87716
243,19568		 965.497
874.435
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 285,37671
237,00542		 971.885
946.399
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 284,34063
240,24915		 985.124
908.857
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bartın Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 284,24937
237,85575		 986.271
936.417
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gediz Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
60+2		 67
62		 284,23629
238,97809		 986.436
923.546
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İpsala Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 283,88957
232,64711		 990.979
998.455
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 283,69848
241,39087		 993.535
895.382
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 283,19220
236,36518		 1.000.185
954.025
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Pazarcık Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 280,07595
234,86424		 1.041.049
971.655
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çınarcık Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 279,36194
229,49241		 1.050.697
1.037.666
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 278,42681
234,54249		 1.063.345
975.438
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
60+2		 67
62		 278,42412
233,95247		 1.063.374
982.523
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenice Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 277,89265
230,92723		 1.070.721
1.019.509
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 277,46520
235,23428		 1.076.573
967.277
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
90+3		 93
93		 277,42509
227,53172		 1.077.102
1.062.690
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 276,13778
229,64500		 1.094.930
1.035.766
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 275,58925
229,12993		 1.102.545
1.042.175
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Artvin Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 275,31813
228,55385		 1.106.278
1.049.673
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 30+0
30+0		 30
30		 273,57867
214,41075		 1.131.031
1.238.482
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Tunceli Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 273,43607
229,11402		 1.133.072
1.042.353
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niksar Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 272,46427
227,58932		 1.147.113
1.061.978
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hizan Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 272,04889
226,44622		 1.153.114
1.076.903
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 272,04888
225,92138		 1.153.115
1.083.767
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 271,24843
226,09628		 1.164.793
1.081.488
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 270,96810
205,90718		 1.168.856
1.362.683
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 270,87695
226,79363		 1.170.159
1.072.373
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akçakoca Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 80+2
75+2		 82
77		 269,33448
220,64295		 1.193.199
1.154.781
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Torul Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
70+2		 77
72		 268,99180
223,73628		 1.198.278
1.113.082
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 267,44249
222,70561		 1.221.793
1.126.836
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İhsangazi Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 266,48908
224,31807		 1.236.293
1.105.174
Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 265,60198
221,56503		 1.249.943
1.142.440
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 264,40142
214,28771		 1.268.539
1.240.255
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Artvin Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 261,86657
206,30770		 1.308.867
1.356.546
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
8+0		 12
8		 261,78132
223,48296		 1.310.266
1.116.483
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 260,69360
213,71152		 1.328.092
1.248.264
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 260,29811
235,87051		 1.334.557
959.876
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 67+0
63+0		 67
63		 257,70205
210,73202		 1.377.622
1.290.482
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İhsangazi Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 256,46033
204,03038		 1.398.708
1.391.436
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çıldır Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 256,41755
213,65173		 1.399.446
1.249.127
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 256,07979
204,07179		 1.405.304
1.390.827
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 36+0
 36
 256,02477
 1.406.253
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tuzluca Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 255,85939
209,50697		 1.409.007
1.308.463
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 68+0
68+0		 68
68		 255,59710
213,74062		 1.413.636
1.247.823
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 255,36662
202,52722		 1.417.587
1.414.350
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Posof Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 254,82090
211,60656		 1.427.010
1.277.814
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niksar Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 254,80555
203,54985		 1.427.252
1.398.858
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 47+0
43+0		 47
43		 254,63770
214,82116		 1.430.097
1.232.835
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 43+0
34+0		 43
34		 251,83182
204,85440		 1.479.589
1.378.859
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 33+0
33+0		 33
33		 251,72509
210,86944		 1.481.481
1.288.416
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 42+0
34+0		 42
19		 251,19474
Dolmadı		 1.490.970
Dolmadı
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 23+0
24+0		 23
24		 250,94256
208,67339		 1.495.493
1.320.812
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 34+0
 34
 250,88811
 1.496.511
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 250,80713
200,02581		 1.498.010
1.452.916
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 19+0
16+0		 19
16		 250,76922
205,51701		 1.498.705
1.368.669
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Torul Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 65+2
60+2		 67
62		 250,67010
199,94943		 1.500.498
1.454.062
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
8+0		 10
8		 250,62328
212,97613		 1.501.383
1.258.584
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 249,01639
204,76557		 1.530.786
1.380.187
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 53+0
47+0		 53
47		 248,15907
205,17407		 1.546.680
1.373.960
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 248,09362
187,56481		 1.547.898
1.598.938
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 78+0
68+0		 78
68		 247,45520
210,16158		 1.559.810
1.298.818
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 67+0
59+0		 67
59		 246,15860
196,30976		 1.584.659
1.508.034
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0		 1
1		 245,97191
191,32563		 1.588.211
1.569.193
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 49+0
41+0		 49
41		 245,03479
191,75058		 1.606.158
1.564.856
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 13+0
13+0		 13
9		 244,28251
Dolmadı		 1.620.780
Dolmadı
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Atılım Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 40+0
40+0		 40
40		 243,91582
203,44358		 1.627.999
1.400.412
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 15+0
15+0		 15
15		 242,99447
202,58735		 1.645.889
1.413.468
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 45+0
37+0		 45
37		 242,79381
181,80160		 1.649.836
1.616.038
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 34+0
34+0		 34
34		 242,79197
218,99614		 1.649.878
1.176.813
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 19+0
18+0		 19
18		 242,69593
206,94532		 1.651.775
1.346.763
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 20+0
19+0		 20
19		 240,84232
203,70895		 1.688.513
1.396.377
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 45+0
45+0		 45
45		 240,35639
192,12506		 1.698.298
1.560.731
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
3+0		 2
0		 239,84536
Dolmadı		 1.708.697
Dolmadı
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