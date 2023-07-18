Adalet bölümü taban puanları 2023: 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Adalet bölümü 2 yıllık üniversite okumak isteyen adaylar tarafından mercek altına alınıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde, adliyelerde ya da özel hukuk bürolarında çalışmak için bu bölümü okumak isteyenler 2023 Adalet bölümü taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte üniversitelerin 2 yıllık Adalet taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları…
2023 ADALET BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|325,28306
279,89953
|562.713
495.570
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|33+0
33+0
|33
33
|251,72509
210,86944
|1.481.481
1.288.416
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|35+0
26+0
|35
18
|219,11009
Dolmadı
|2.181.981
Dolmadı
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|374,96864
302,37264
|274.013
346.175
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|366,52696
312,05690
|310.486
297.308
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|356,78876
299,95363
|357.595
359.724
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|354,28407
294,28275
|370.915
393.598
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|354,24460
291,84881
|
371.130
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|110+3
110+3
|113
113
|349,97914
294,83282
|394.945
390.155
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|348,72854
286,91019
|402.173
442.955
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|345,62147
274,97659
|420.677
536.193
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
7+0
|9
7
|343,84075
291,79904
|431.662
409.531
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
15+0
|6
15
|342,94395
271,22778
|437.264
569.468
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|342,84443
288,27918
|437.883
433.306
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|341,94232
284,87895
|443.498
457.488
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|341,00814
284,23410
|449.612
462.234
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|340,20616
312,64134
|454.750
294.606
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|339,01827
265,70548
|462.579
621.610
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|337,57757
283,73940
|472.393
465.937
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
7+0
|6
7
|337,00231
290,35943
|476.312
419.241
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|336,24753
278,91671
|481.430
503.537
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|335,46086
274,83668
|486.949
537.390
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|333,78180
289,04987
|498.853
428.081
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|333,50072
282,76555
|500.848
473.307
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|333,16461
278,94652
|503.244
503.288
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|332,12819
265,05305
|510.778
628.091
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|331,95962
283,36658
|511.999
468.658
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|331,53917
277,28716
|515.049
516.681
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|330,04421
271,70459
|525.907
565.152
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Atılım Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|329,77216
283,28064
|527.982
469.292
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|328,59732
276,61660
|536.793
522.369
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|327,23549
276,09676
|547.379
526.784
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İstanbul)(Vakıf)
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
4+0
|5
4
|327,05513
263,68064
|548.766
641.693
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|326,76019
274,89472
|551.016
536.897
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|325,66085
271,46032
|559.633
567.354
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|325,28306
279,89953
|562.713
495.570
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
8+0
|10
8
|324,46829
272,68816
|569.290
556.344
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|324,44991
282,03344
|569.450
478.927
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|324,40733
272,71088
|569.775
556.164
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|322,50870
277,84751
|585.283
512.077
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|321,29215
274,03805
|595.354
544.405
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|320,59779
266,89384
|601.197
610.059
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|320,57693
273,47963
|601.380
549.412
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|319,31173
—
|612.314
—
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
7+0
|9
7
|319,21841
268,95603
|613.123
590.343
|ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|16+0
12+0
|16
12
|319,00647
266,55984
|614.934
613.303
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İstanbul)(Vakıf)
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|318,76688
265,33181
|617.075
625.325
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|318,28198
268,20569
|621.279
597.465
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|318,03833
275,31917
|623.401
533.305
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
7+0
|9
7
|317,00159
265,70928
|632.720
621.574
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|316,86414
267,51578
|633.952
604.028
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
12+0
|11
12
|316,74921
268,67204
|634.947
593.026
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|316,49479
269,62940
|637.279
584.136
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|315,61736
269,51374
|645.270
585.184
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|315,41987
263,98688
|647.001
638.591
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|314,49313
264,04318
|655.487
638.024
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|314,23280
261,60078
|657.971
663.179
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
10+0
|13
10
|313,11944
266,80844
|668.270
610.844
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|312,12256
266,04138
|677.454
618.363
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|311,78513
259,21296
|680.712
688.440
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|120+3
120+3
|123
123
|310,33347
256,92691
|694.437
713.520
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|310,22921
262,25175
|695.420
656.462
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|307,68383
256,71441
|720.435
715.922
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|305,68848
256,64943
|740.555
716.670
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yatağan Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|304,39099
256,55624
|754.148
717.690
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|304,10813
252,95663
|757.015
758.992
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Antakya Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|303,50170
257,51815
|763.446
707.029
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|302,87787
255,11642
|770.029
734.132
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|301,66915
250,72427
|782.768
785.209
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|301,66455
255,41282
|782.813
730.712
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|300,94705
244,11421
|790.544
863.602
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenice Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|300,65583
252,73126
|793.676
761.526
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|300,60972
255,07388
|794.168
734.634
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|300,09445
255,14669
|799.599
733.798
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|299,83649
249,13253
|802.426
803.970
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|299,42209
252,54335
|806.974
763.794
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|299,00764
249,65579
|811.453
797.869
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|298,56962
251,83544
|816.260
772.167
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
50+2
|57
52
|295,16270
249,24890
|854.111
802.583
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|292,94937
240,60532
|879.737
904.681
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|292,55319
248,51247
|884.407
811.337
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
37+0
|7
37
|290,83914
209,64995
|904.865
1.306.322
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
85+3
|88
88
|290,60168
245,23903
|907.689
850.450
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|290,32787
243,19715
|910.950
874.420
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|36+0
29+0
|36
29
|289,80945
253,08959
|917.176
757.375
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|289,54869
240,87965
|920.374
901.422
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|289,03026
241,17037
|926.524
898.004
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|288,80748
242,56173
|929.277
881.883
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|105+3
100+3
|108
103
|288,62385
244,53184
|931.566
858.755
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|287,41571
245,67641
|946.371
845.310
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|285,87716
243,19568
|965.497
874.435
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|285,37671
237,00542
|971.885
946.399
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|284,34063
240,24915
|985.124
908.857
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bartın Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|284,24937
237,85575
|986.271
936.417
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gediz Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|284,23629
238,97809
|986.436
923.546
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
İpsala Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|283,88957
232,64711
|990.979
998.455
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|283,69848
241,39087
|993.535
895.382
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|283,19220
236,36518
|1.000.185
954.025
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Pazarcık Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|280,07595
234,86424
|1.041.049
971.655
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|279,36194
229,49241
|1.050.697
1.037.666
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|278,42681
234,54249
|1.063.345
975.438
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|278,42412
233,95247
|1.063.374
982.523
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenice Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|277,89265
230,92723
|1.070.721
1.019.509
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|277,46520
235,23428
|1.076.573
967.277
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|277,42509
227,53172
|1.077.102
1.062.690
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|276,13778
229,64500
|1.094.930
1.035.766
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|275,58925
229,12993
|1.102.545
1.042.175
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Artvin Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|275,31813
228,55385
|1.106.278
1.049.673
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|30+0
30+0
|30
30
|273,57867
214,41075
|1.131.031
1.238.482
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
Tunceli Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|273,43607
229,11402
|1.133.072
1.042.353
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niksar Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|272,46427
227,58932
|1.147.113
1.061.978
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hizan Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|272,04889
226,44622
|1.153.114
1.076.903
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|272,04888
225,92138
|1.153.115
1.083.767
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|271,24843
226,09628
|1.164.793
1.081.488
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|270,96810
205,90718
|1.168.856
1.362.683
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|270,87695
226,79363
|1.170.159
1.072.373
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|269,33448
220,64295
|1.193.199
1.154.781
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Torul Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|268,99180
223,73628
|1.198.278
1.113.082
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|267,44249
222,70561
|1.221.793
1.126.836
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İhsangazi Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|266,48908
224,31807
|1.236.293
1.105.174
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|265,60198
221,56503
|1.249.943
1.142.440
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|264,40142
214,28771
|1.268.539
1.240.255
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Artvin Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|261,86657
206,30770
|1.308.867
1.356.546
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
8+0
|12
8
|261,78132
223,48296
|1.310.266
1.116.483
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|260,69360
213,71152
|1.328.092
1.248.264
|KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
3+0
|4
3
|260,29811
235,87051
|1.334.557
959.876
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|67+0
63+0
|67
63
|257,70205
210,73202
|1.377.622
1.290.482
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İhsangazi Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|256,46033
204,03038
|1.398.708
1.391.436
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çıldır Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|256,41755
213,65173
|1.399.446
1.249.127
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|256,07979
204,07179
|1.405.304
1.390.827
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|36+0
—
|36
—
|256,02477
—
|1.406.253
—
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tuzluca Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|255,85939
209,50697
|1.409.007
1.308.463
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|68+0
68+0
|68
68
|255,59710
213,74062
|1.413.636
1.247.823
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|255,36662
202,52722
|1.417.587
1.414.350
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Posof Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|254,82090
211,60656
|1.427.010
1.277.814
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Niksar Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|254,80555
203,54985
|1.427.252
1.398.858
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|47+0
43+0
|47
43
|254,63770
214,82116
|1.430.097
1.232.835
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|43+0
34+0
|43
34
|251,83182
204,85440
|1.479.589
1.378.859
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Avrupa Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|33+0
33+0
|33
33
|251,72509
210,86944
|1.481.481
1.288.416
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|42+0
34+0
|42
19
|251,19474
Dolmadı
|1.490.970
Dolmadı
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|23+0
24+0
|23
24
|250,94256
208,67339
|1.495.493
1.320.812
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
—
|34
—
|250,88811
—
|1.496.511
—
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|250,80713
200,02581
|1.498.010
1.452.916
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|19+0
16+0
|19
16
|250,76922
205,51701
|1.498.705
1.368.669
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Torul Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|250,67010
199,94943
|1.500.498
1.454.062
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
8+0
|10
8
|250,62328
212,97613
|1.501.383
1.258.584
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|249,01639
204,76557
|1.530.786
1.380.187
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|53+0
47+0
|53
47
|248,15907
205,17407
|1.546.680
1.373.960
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
2+0
|2
2
|248,09362
187,56481
|1.547.898
1.598.938
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|78+0
68+0
|78
68
|247,45520
210,16158
|1.559.810
1.298.818
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|67+0
59+0
|67
59
|246,15860
196,30976
|1.584.659
1.508.034
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|1
1
|245,97191
191,32563
|1.588.211
1.569.193
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|49+0
41+0
|49
41
|245,03479
191,75058
|1.606.158
1.564.856
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
13+0
|13
9
|244,28251
Dolmadı
|1.620.780
Dolmadı
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Atılım Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|40+0
40+0
|40
40
|243,91582
203,44358
|1.627.999
1.400.412
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|15+0
15+0
|15
15
|242,99447
202,58735
|1.645.889
1.413.468
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|45+0
37+0
|45
37
|242,79381
181,80160
|1.649.836
1.616.038
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
34+0
|34
34
|242,79197
218,99614
|1.649.878
1.176.813
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|19+0
18+0
|19
18
|242,69593
206,94532
|1.651.775
1.346.763
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|20+0
19+0
|20
19
|240,84232
203,70895
|1.688.513
1.396.377
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|45+0
45+0
|45
45
|240,35639
192,12506
|1.698.298
1.560.731
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
3+0
|2
0
|239,84536
Dolmadı
|1.708.697
Dolmadı