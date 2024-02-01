Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
20:26
ADANA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde Adana 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Saimbeyli merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 1 Şubat 2024 az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…