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Haberler Fotohaber ADANA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 20:23 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 20:26

ADANA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde Adana 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Saimbeyli merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 1 Şubat 2024 az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

ADANA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Adana deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 2 Şubat listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Saimbeyli merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce Adana'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

ADANA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | ADANA DEPREM

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19:36'da merkez üssü Saimbeyli'de 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin yerin 7.08 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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ADANA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

ADANA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.3 (Mw)

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih: 01-02-2024

Saat: 19:36:19

Derinlik: 7.08 km

ADANA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

ADANA DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Adana’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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