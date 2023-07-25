Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

Son dakika yaşanan deprem sonrası vatandaşlar Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'ya dikkat çekmişti. Türkiye'nin güneyinde uzun süredir sessiz olan fay hatlarının olduğundan söz etmişti. 5.5'lik Kozan depremi, tekrardan akıllara getirdi. Peki, Adana'da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar