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Haberler Fotohaber Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 25.07.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 09:07

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

Son dakika yaşanan deprem sonrası vatandaşlar Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'ya dikkat çekmişti. Türkiye'nin güneyinde uzun süredir sessiz olan fay hatlarının olduğundan söz etmişti. 5.5'lik Kozan depremi, tekrardan akıllara getirdi. Peki, Adana'da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

Adana'da büyük deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak soruları gündemdeki yerini almış durumda. Kozan'da yaşanan 5.5'lik deprem sonrası vatandaşlar sokağa inip depremin bitmesini bekledi. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra Adana'yı işaret etmişti. Peki, Adana'da büyük deprem olacak mı, bekleniyor mu? İşte detaylar

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA ADANA KOZAN'DA DEPREM!

Deprem, 25 Temmuz saat 08.44'te Adana Kozan merkez üssünde meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki deprem bölge halkının gündeminde.

Depremle ilgili henüz olumsuz bir durum paylaşılmadı.

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Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

Büyüklük:5.5 (Mw)

Yer: Kozan (Adana)

Tarih:2023-07-25 Saat:08:44:49 TSİ

Enlem:37.632 N Boylam:35.902 E

Derinlik:11.27 km

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

HATAY VE ADANA'DA DEPREM BEKLENİYORDU

6 Şubat depremlerinden sonra Prof. Dr. Naci Görür, Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

Adana’da büyük deprem bekleniyor mu, olacak mı? Adana’da ne zaman deprem olacak, kaç büyüklüğünde?

Yaptığı açıklamalar arasında Doğu Anadolu Fayı enerjisini boşaltıp azalttığını, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda rahatlama olduğunu belirtti.

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