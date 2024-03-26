Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Giriş Tarihi: 26.03.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
20:48
Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları 2024 araştırılıyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar vatandaşların kullandıkları oylar sonucunda netleşecek. Bu noktada oy kullanmak için hazırlanan seçmenler, bulundukları ilde hangi partiden kimler aday gösteriliyor yakından takip ediyor. İşte, YSK'nın yayınladığı listeye göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi 2024…