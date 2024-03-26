Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin aday listesi 5 Mart'ta ilan edilmiş ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları ilan edilmişti. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, seçmenler Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları kim sorusuna yanıt arıyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Afyonkarahisar belediye başkan adayları listesi…