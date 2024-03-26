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Haberler Fotohaber Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 20:42 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 20:48

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları 2024 araştırılıyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. 81 ildeki yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar vatandaşların kullandıkları oylar sonucunda netleşecek. Bu noktada oy kullanmak için hazırlanan seçmenler, bulundukları ilde hangi partiden kimler aday gösteriliyor yakından takip ediyor. İşte, YSK'nın yayınladığı listeye göre AK Parti, CHP, İYİ Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi 2024…

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin aday listesi 5 Mart'ta ilan edilmiş ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları ilan edilmişti. Bu noktada ise milyonlarca vatandaş, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, seçmenler Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları kim sorusuna yanıt arıyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Afyonkarahisar belediye başkan adayları listesi…

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

  1. Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Ceylan Uluçay
  2. İYİ Parti Alper Yağcı
  3. Büyük Birlik Partisi Tamer Kayışoğlu
  4. Demokratik Sol Parti Ahmet Olcay Akıncı
  5. Yeniden Refah Partisi Şükrü Sarıdere
  6. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Zehra Yalçın
  7. Zafer Partisi Burkahan İngeç
  8. Halkın Kurtuluş Partisi Büşra Nur Arslantürk
  9. Türkiye Komünist Hareketi Ceren Soner
  10. Bağımsız Türkiye Partisi Yusuf Özçam
  11. Yeni Türkiye Partisi Salim Tuluk
  12. Cumhuriyet Halk Partisi Burcu Köksal
  13. Hür Dava Partisi Ömer Tarım
  14. Hak ve Özgürlükler Partisi Bedri Böyük
  15. Adalet Birlik Partisi Mehmet Akyol
  16. Demokrat Parti Hikmet Bülbül
  17. Millet Partisi Ömer Sarıgül
  18. Milliyetçi Hareket Partisi Sezer Küçükkurt
  19. Demokrasi ve Atılım Partisi Tarık Tunç
  20. Saadet Partisi Beytullah Karataş
  21. Bağımsız Sami Akbulut

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Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
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