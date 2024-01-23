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Haberler Fotohaber YENİ BÖLÜM Aile 29. Son Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Aile canlı izle
Giriş Tarihi: 23.01.2024 20:36 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 20:36

YENİ BÖLÜM Aile 29. Son Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Aile canlı izle

Show TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen Aile son bölüm ile takip ediliyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı yapım finale gün sayıyor. Yeni bölümde Aslan ve Devin hamilelik kampına gidiyor. Bedri ve Yağmur ise görkemli bir düğün ile evleniyor. Ancak Ferman'ın başka planları vardır. İşte, 23 Ocak 2024 Aile 29. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

YENİ BÖLÜM Aile 29. Son Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Aile canlı izle

Aile dizisi 29. Bölümüyle ekranlara geliyor. Seher'in kaybı ardından derinden sarsılan aile Devin'in riskli hamileliği için toparlanmak zorundadır. Ancak Devin, olaylar uzak kalamaz Hülya ve Nedret'le iş birliği yapar. Dizinin takipçileri ekran başında yerini aldı. İşte, Show TV dizi ekranı ile Aile 29. Son Bölüm izle ekranı…

YENİ BÖLÜM Aile 29. Son Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Aile canlı izle

AİLE 29. BÖLÜM İZLE

23 Ocak tarihli dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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YENİ BÖLÜM Aile 29. Son Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Aile canlı izle

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Seher'in kaybı herkesi derinden sarsarken; Aslan, Ferman'ın hayatta olduğunu öğrenir. Şimdi Aslan başlarındaki Babür belasının da Ferman'ın işi olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Cihan ise bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere Ferman'ın peşine düşer. Babür ve Ferman'ı öğrenen Devin, her iki tehdidin de ortadan kalkması gerektiğini düşünür. Ancak Aslan, Devin'e hastanede verdiği sözü tutmakta kararlıdır. Bir daha elini kirletmeyecektir. Aslan, Babür ve Ferman'la ilgili harekete geçer. Diğer taraftan Aslan'ın riskli bir hamilelik geçiren Devin'i de stresten uzak tutmak için bir planı vardır: Doğuma hazırlık kampı!

YENİ BÖLÜM Aile 29. Son Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Aile canlı izle

Devin, Aslan'ın tüm tembihlerine rağmen Ferman'ın hayatta olduğu bilgisini Hülya ve Nedret'le paylaşır. Böylece üçlü, Ferman'dan kurtulmak için kendi planlarını işletmeye başlarlar.

YENİ BÖLÜM Aile 29. Son Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Aile canlı izle

Ferman ise Aslan ve Babür'ü birbirine kırdıracaktır. Bedri'nin iki gün sonra evleneceğini öğrenen Babür, Bedri'ye büyük bir hamle yapar. Bu hamle, her şeyin fitilini ateşleyecektir. Tüm aile üyeleri birbirinden habersiz kendi planlarını işletirken Cihan, Ferman'ı yakalamayı başarır. Şimdi Aslan'la birlikte Ferman'ı konuşturmaları gerekmektedir. Ancak işleri hiç de kolay değildir. Sürpriz bir isim, Ferman'ı konuşturma yolculuğunda anahtar rol oynayacaktır.

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