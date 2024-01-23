Giriş Tarihi: 23.01.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
20:36
YENİ BÖLÜM Aile 29. Son Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Aile canlı izle
Show TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen Aile son bölüm ile takip ediliyor. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde yer aldığı yapım finale gün sayıyor. Yeni bölümde Aslan ve Devin hamilelik kampına gidiyor. Bedri ve Yağmur ise görkemli bir düğün ile evleniyor. Ancak Ferman'ın başka planları vardır. İşte, 23 Ocak 2024 Aile 29. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…