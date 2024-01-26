Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
11:35
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?
Ocak 2024 aile destek ödemeleri gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlar için yatırılan destek ödemeleri için Ocak ayı yardımının zamlı yatırılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Aile destek ödemesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?