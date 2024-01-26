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Haberler Fotohaber AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 11:35

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?

Ocak 2024 aile destek ödemeleri gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İhtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlar için yatırılan destek ödemeleri için Ocak ayı yardımının zamlı yatırılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ödemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Aile destek ödemesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?

Zamlı aile destek ödemesi sorgulamaları hak sahiplerinin gündeminde yer almaya başladı. Memur ve emekli zammının açıklanmasıyla bu ay yatacak olan aile destek ödemelerinin zamlı yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Bakanlıktan açıklama geldi. İşte ocak ayı aile destek ödemeleri tüm detayları…

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belitti. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

"Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?

"Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Bakanlık, ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. 2024 yılı Aile Destek Paketi ödemeleri için henüz bir açıklama gelmedi. Sosyal yardım parasına zam açıklaması geldiği takdirde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2024: Aile destek ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak, zamlı mı yatacak?

GÜNCEL AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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