Giriş Tarihi: 07.02.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
08:02
AİLE DETSEK ÖDEMESİ ŞUBAT 2024 ZAMMI || Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, son durum nedir?
Aile Destek Programı ödemeleri ihtiyaç sahiplerine hane başına düşen aylık gelir aralığına göre her ayın belirli tarihlerinde ödeniyor. Şubat 2024 tarihi itibarıyla ödemeler için geri sayıma başlayan vatandaşlar, gözlerini ödeme tarihine çevirdi. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, son durum nedir? İşte, detaylar…