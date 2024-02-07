AİLE DETSEK ÖDEMESİ ŞUBAT 2024 ZAMMI || Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek, son durum nedir?

Her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi Şubat ayının başlamasıyla birlikte merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?