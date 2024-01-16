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Haberler Fotohaber AİLE dizisi 28. bölümüyle bekleniyor: “Cihan kurtulacak mı?” Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 18:06

AİLE dizisi 28. bölümüyle bekleniyor: “Cihan kurtulacak mı?” Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!

Her Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi 28. bölümüyle merak ediliyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan dizinin son bölümünde Devin'in ve bebeğinin mücadelesini izlemiştik. Yeni bölüm için canlı izle araştırmları yapılıyor. Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu, Nur Sürer gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı dizinin 30.bölümde final yapacağı kesinleşti. Aile dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Aile yeni bölümde neler olacak? Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!

AİLE dizisi 28. bölümüyle bekleniyor: “Cihan kurtulacak mı?” Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!

Aile 28.bölümüyle Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Her hafta Salı günü ekranlara gelen dizi izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde Devin ve Aslan'ı mutlu anlar bekliyor. İşte Show TV ile Aile yeni bölüm canlı izle ekranı

AİLE dizisi 28. bölümüyle bekleniyor: “Cihan kurtulacak mı?” Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!

SHOW TV İLE AİLE CANLI İZLE EKRANI

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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AİLE dizisi 28. bölümüyle bekleniyor: “Cihan kurtulacak mı?” Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!

AİLE 28.BÖLÜM ÖZETİ

Devin'in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan ve Devin'i yeni bir sınav beklemektedir. Uğradığı saldırı yüzünden Devin'in hamilelik süreci ve doğumu hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktadır.

AİLE dizisi 28. bölümüyle bekleniyor: “Cihan kurtulacak mı?” Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!

Aslan, baba olmayı her şeyden çok istese de Devin'i kaybetme ihtimalini göze alamaz. Devin'in sağlığı için gebeliği sonlandırmaları gerektiğini düşünürken, Devin bu konuda kararsızdır. Peki ikili bebeğiyle ilgili ne karar verecektir?

AİLE dizisi 28. bölümüyle bekleniyor: “Cihan kurtulacak mı?” Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!

Seher dünya gözüyle yapmak istediklerinin bir listesini çıkarır. Aslan ise babaannesinin isteklerini yerine getirmek için Devin'le birlikte harekete geçer. İkilinin, Seher'le birlikte geçirecekleri bir gece, aileleri için bir dönüm noktası olacaktır.

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