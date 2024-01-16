Giriş Tarihi: 16.01.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
18:06
AİLE dizisi 28. bölümüyle bekleniyor: “Cihan kurtulacak mı?” Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!
Her Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi 28. bölümüyle merak ediliyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan dizinin son bölümünde Devin'in ve bebeğinin mücadelesini izlemiştik. Yeni bölüm için canlı izle araştırmları yapılıyor. Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu, Nur Sürer gibi oyuncuların da kadrosunda yer aldığı dizinin 30.bölümde final yapacağı kesinleşti. Aile dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Aile yeni bölümde neler olacak? Show TV ile Aile 28.bölüm canlı izle ekranı!