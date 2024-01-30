Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
11:57
Aİle dizisi heyecan dorukta! Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?
Aile 30. Bölümü ile gündemde. İlk bölümünden itibaren, izleyenlerin yakından takip ettiği dizide sona gelindi. Show TV ekranlarında her hafta Salı günü ekrana gelen dizide, bu hafta heyecan dorukta. Devin'in doğum sahnesi ve Aslan'ın Devin'e seslenişi akıllara son bölümde ölüm sahnesi mi yaşanacak sorusunu getirdi. Peki, Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?