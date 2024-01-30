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Haberler Fotohaber Aİle dizisi heyecan dorukta! Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 11:57

Aİle dizisi heyecan dorukta! Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?

Aile 30. Bölümü ile gündemde. İlk bölümünden itibaren, izleyenlerin yakından takip ettiği dizide sona gelindi. Show TV ekranlarında her hafta Salı günü ekrana gelen dizide, bu hafta heyecan dorukta. Devin'in doğum sahnesi ve Aslan'ın Devin'e seslenişi akıllara son bölümde ölüm sahnesi mi yaşanacak sorusunu getirdi. Peki, Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?

Aİle dizisi heyecan dorukta! Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?

Aile son bölümde neler olacak merakla beklenirken, bir yandan da 30. Bölümü ile final mi olacak sorusu yanıt buluyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizide, bu hafta Devin, evladını sağlıkla dünyaya getirebilecek mi sorusu akıllara geliyor. Peki, Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?

Aİle dizisi heyecan dorukta! Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?

AİLE DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düğün çıkışı uğradıkları saldırıdan sonra başta Aslan olmak üzere tüm Soykanlar büyük bir acıyla sınanır. Aslan ise yine böyle bir günde Devin'e ulaşamayınca soluğu yanında alır. Devin'in hamileliğinde riskli bir dönem başlar. Acaba Devin, evladını sağlıkla dünyaya getirebilecek midir? Aslan, Ferman'ı bulmak için harekete geçer. Tüm aile hayırlı bir iş için bir araya toplanır.

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Aİle dizisi heyecan dorukta! Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?

AİLE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Aile dizisi 30. bölümü ile final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisinin neden final yatığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Aİle dizisi heyecan dorukta! Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?

AİLE DEVİN ÖLECEK Mİ?

Dizinin final sahnesinde Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Devin karakterinin hastanedeki sahneleri final bölümüne damga vurdu. Aslan'ın gözyaşları içinde Devin'e seslenmesi ''Devin öldü mü?'' sorusunu akıllara getirdi. Devin'in akıbeti final bölümü ekrana geldiğinde netleşecek.

Aİle dizisi heyecan dorukta! Aile final mi yapıyor, son bölümde neler olacak, Devin ölecek mi?

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer
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