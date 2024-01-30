AİLE FİNALBÖLÜMÜ İZLE | Show TV ekranı ile Aile 30. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri

AİLE DİZİSİ 30. BÖLÜM KONUSU NE?

Düğün çıkışı uğradıkları saldırıdan sonra başta Aslan olmak üzere tüm Soykanlar büyük bir acıyla sınanır. Aslan ise yine böyle bir günde Devin'e ulaşamayınca soluğu yanında alır. Devin'in hamileliğinde riskli bir dönem başlar.