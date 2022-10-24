Aile Huzuru İçin Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Tevbe suresinin 129. Ayeti her gün 7 defa okunmalı, Bakara 2:269 3 kez okunmalıdır. 41 defa Bismillahirrahmanirrahim ve Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni duası okunmalıdır. Duha suresi 25. Ayet 21 ya da 71 defa okunmalıdır. Furkan suresi 74. Ayeti ve Araf 89. Ayet okunmalıdır. Bunun yanı sıra;

"Allahümme ellef beyne gulubina ve aslihzate beynina ve'hdina sübüle'sselami ve necnina mine'z-zulümati ile'nnuri ve cennibe'l fevahişe mazahare minha vema betane"

Anlamı: Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı islah et ve bizi kurtuluş yollarını ulaştır. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından ve gizlisinden de uzaklaştır. (Ebu Dâvûd, Salât 182)