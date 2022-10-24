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Haberler Fotohaber Aile Huzuru İçin Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Dua ve Zikirler
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 11:05

Aile Huzuru İçin Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Aile huzuru için dua etmek evin bereketini arttırır. Her aile de huzursuzluk ve kavga yaşanabilir. Bu olumsuzluğun giderilmesi için yani aile huzuru için okunacak dua mevcuttur. Bu dua ve zikirler aile bireylerinin arasındaki negatifliğin gitmesine yardım eder. Hane içinde yaşanan kargaşa, insanları evdeki huzursuzluk için hangi sure okunur gibi manevi bir arayışa yönlendirebilir. Olumsuzluklar yaşanmadan önlemini almak isteyen aile ise evde kavga çıkmaması için okunacak dua da şifa aramak isteyebilir.

Aile Huzuru İçin Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Aile huzuru için dua, ev halkı arasında huzursuzluk ve kavga yaşanmaması için okunan duadır. Aile huzuru için okunacak dua ve mealleri evinde sorun yaşayan insanlara yol gösterici bir özelliğe sahiptir. Ayrıca dua ve zikirler insanları ruhsal olarak iyileşmesini de sağlamaktadır. Böylece evinde sıkıntısı olan bir kişi çareyi evdeki huzursuzluk için hangi sure okunur da bulabilir. Evde kavga çıkmaması için okunacak dua ise insanların sıkıntı yaşamadan okuyabileceği bir duadır.

Aile Huzuru İçin Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Aile Huzuru İçin Dua

Her insan mutlu, huzurlu, bereketli, kısmetli bir yuva kurmayı ister. İki insanın evlenmesi ve aile kurumunu oluşturması resmiyette de maneviyatta da kutsal görülen bir olaydır. İnsanlar evlendiklerinde anlaşmazlıklar yaşayabilir. Bu anlaşmazlıklar birtakım huzursuzluklara ve kargaşaya neden olabilir. Yaşanılan huzursuzluklar aile kurumunu negatif etkilediğinden insanlar dua ve zikirlerle yönünü tekrar bulabilir. Bu nedenle aile huzuru için duanın okunması değerli görülmektedir. Bu dualar:

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Aile Huzuru İçin Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Tevbe suresinin 129. Ayeti her gün 7 defa okunmalı, Bakara 2:269 3 kez okunmalıdır. 41 defa Bismillahirrahmanirrahim ve Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni duası okunmalıdır. Duha suresi 25. Ayet 21 ya da 71 defa okunmalıdır. Furkan suresi 74. Ayeti ve Araf 89. Ayet okunmalıdır. Bunun yanı sıra;

"Allahümme ellef beyne gulubina ve aslihzate beynina ve'hdina sübüle'sselami ve necnina mine'z-zulümati ile'nnuri ve cennibe'l fevahişe mazahare minha vema betane"

Anlamı: Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı islah et ve bizi kurtuluş yollarını ulaştır. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından ve gizlisinden de uzaklaştır. (Ebu Dâvûd, Salât 182)

Aile Huzuru İçin Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

"Rabbene'ftah beynena ve beyne kavmina bi'l-hakkı ve Etne hayrü'l –fatihin"

Anlamı: "Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz! Bizimle şu halkımız arasında sen âdil hükmünü ver, (ki haklı haksız açığa çıksın). Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin! (A'raf, 7/89)

"Rabbic'alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab"

Anlamı: Rabbim beni namazı dosdoğru,mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle insanlar yarat. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul et. Rabbimiz, kıyametin kopacağı günde, beni ana ve babamı ve müminleri bağışla. (İbrahim Suresi 40. ve 41. ayet)

"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn"

Anlamı: "Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru." okunmalıdır.

Aile Huzuru İçin Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu Evde Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Peygamber Efendimizin Okuduğu Evdeki Huzursuzluk ve Kavga Olmaması İçin Okunacak Zikirler

Aile içerisinde huzursuzluk ve kavga olmaması için okunacak dualardan yukarıda bahsedilmiştir. Dualar kadar zikirlerde bir şeylerin çözüme kavuşmasına yarayan manevi ve dini yaklaşımlardır. Aile huzuru için dualar oldukça fazladır. Bu konudaki zikirler dualardan daha kısıtlıdır.

"Yâ Veliyy celle celalühü" 46 kez okunması önerilir ve cuma günleri 1000 kez zikredilmesi faydalı olmaktadır.

El-Latif, Ya-Latif şekliyle 100 kere okunmalıdır.

Ya-Veliyy cuma günleri bin defa okunmalıdır.

Ya-Rahim 258 defa ya da kendi belirleyen sayıda okunursa küslükler gider.

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