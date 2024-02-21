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Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:59

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Birçok Bakanlık ve Başkanlık bünyesinde personel alımı gerçekleştirilirken bir yeni haber de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. 8 bin personelin alacağının açıklamaması ile iş arayışında olan binlerce kişi gözünü başvuru tarihi ve şartlarını çevirdi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte, Bakan Göktaş açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8000 sözleşmeli personel alımı yapacak. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr sitesi aracılığıyla birçok alanda alımın olacağı başvurular için tarih ve şartlar belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru ne zaman, nereden başvuru yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 2'nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8000 sözleşmeli personel alınacaktır.

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Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 21.02.2024-11.03.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM (2024/1)

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 21/02/2024-11/03/2024tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadarCumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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