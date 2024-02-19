Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024: bin personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
16:19
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin sözleşmeli personel ataması yapacağını duyurdu. KPSS puanları ile başvuru yapmayı bekleyen adaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar için araştırmaya koyuldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan ilan ile bakanlığa şimdiye kadar bir seferde alınabilecek en yüksek personel alımını gerçekleştirilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar…