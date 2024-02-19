Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024: bin personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024: bin personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin sözleşmeli personel ataması yapacağını duyurdu. KPSS puanları ile başvuru yapmayı bekleyen adaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanlar için araştırmaya koyuldu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan ilan ile bakanlığa şimdiye kadar bir seferde alınabilecek en yüksek personel alımını gerçekleştirilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024: bin personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlık bünyesinde deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak 8 bin personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler şartları ve branş dağılımı sorgulaması yapıyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? 8 bin kişilik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024: bin personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?

AİLE BAKANLIĞI 8 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde açıklamada bulundu. Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024: bin personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Atama vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün bir başka atamanın daha müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz. Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024: bin personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz." diyerek müjdeyi verdi.

Henüz başvuru tarihleri belli olmadı. Açıklamalar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024: bin personel alımı ne zaman, başvuru başladı mı, şartları neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI VE BRANŞ BİLGİSİ BELLİ OLDU MU?

Alımla ilgili detayları yakın zamanda belli olacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA