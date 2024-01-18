AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

Hüseyin Ceylan Uluçay hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Ak Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Afyon Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay oldu. Peki Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri