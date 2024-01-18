Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:06
AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay oldu. Peki Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri