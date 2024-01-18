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Haberler Fotohaber AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:06

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara ATO Congresium'da düzenlenen toplantıda Ak Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay oldu. Peki Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

Hüseyin Ceylan Uluçay hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Ak Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayını açıkladı. Ak Parti Afyon Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay oldu. Peki Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, siyasi geçmişi ve kariyeri

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY KİMDİR?

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarhisar 'da tamamlayan Uluçay, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümününden mezun olmasının ardından Mali Müşavirlik mesleğini icra etmeye başladı. Uluçay, halen Mali Müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır.

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AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri!

22 Eylül 2020 tarihinde AK Parti Afyonkarahisar İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olan Hüseyin Ceylan Uluçay, yaptığı çalışmaların ardından il başkanlığı görevine getirildi. Hüseyin Ceylan Uluçay 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı oldu.

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