AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

Evren Dinçer hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Birçok ilin belediye başkan adayı da netlik kazandı. Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Aksaray Belediye Başkan adayını da açıkladı. AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer oldu. Peki; Evren Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…