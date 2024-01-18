Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:02
AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Aksaray Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Evren Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…