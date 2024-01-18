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Haberler Fotohaber AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:02

AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Aksaray Belediye Başkan adayını da duyurdu. AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Evren Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

Evren Dinçer hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile ilgili detaylar hızla araştırılmaya başlandı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere geri sayım başladı. Birçok ilin belediye başkan adayı da netlik kazandı. Başkan Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Aksaray Belediye Başkan adayını da açıkladı. AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı Evren Dinçer oldu. Peki; Evren Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!

EVREN DİNÇER KİMDİR?

1981 Aksaray doğumlu olan Evren Dinçer; ilk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da, Lisans Eğitimini Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları yönetimi üzerine tamamladı.

Enver Dinçer, Doktora Eğitimine Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümünde devam etmektedir.

Evren Dinçer, 10 şubat 2017 tarihinde yayımlanan atama kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı görevine atandı.

Evren Dinçer, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP Aksaray Belediye Başkan adayı oldu.

Aksaray´ın yerlilerinden olan Evren Dinçer, evli.

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AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
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AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer kimdir? İşte hayatı ve kariyeri!
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