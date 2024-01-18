AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

İl başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında, parti teşkilatını yeniden yapılandırma, hizmet anlayışını geliştirme ve halkla daha yakın ilişkiler kurma gibi konulara odaklandı. Bu bağlamda, ilde ilk kez düzenlenen 'Ak Parti Halk Günleri' toplantılarını başlattı ve 'Ortak Akıl' toplantıları ile şehrin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.