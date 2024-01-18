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Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:24

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen oldu. 1966 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Ercan Çimen ilk ve ortaöğretimini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Peki, AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen'in hayatı merak ediliyor. 1966 yılında Gümüşhane'de dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası Çimen, 4 Nisan 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde üst üste iki kez AK Parti Gümüşhane Belediye Başkanı seçilmişti. İşte hayatına ilişkin detaylar;

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Siyasi kariyerine Doğru Yol Partisi'nde Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği ile başlayan Çimen, 2009 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu ancak seçimi az bir farkla kaybetti., 15 Şubat 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Ak Parti Gümüşhane İl Başkanı olarak atandı.

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AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

İl başkanı olarak görev yaptığı süre zarfında, parti teşkilatını yeniden yapılandırma, hizmet anlayışını geliştirme ve halkla daha yakın ilişkiler kurma gibi konulara odaklandı. Bu bağlamda, ilde ilk kez düzenlenen 'Ak Parti Halk Günleri' toplantılarını başlattı ve 'Ortak Akıl' toplantıları ile şehrin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

26 Kasım 2013 tarihinde Başbakan Erdoğan tarafından Gümüşhane Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Çimen, İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. Etkili bir seçim kampanyası yürüterek %57,5 oy oranıyla Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi ve 4 Nisan 2014'te görevine başladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez Gümüşhane Belediye Başkanı olarak seçildi, bu sefer %49.16 oy oranıyla. Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.

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