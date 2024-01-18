Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:24
AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen oldu. 1966 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Ercan Çimen ilk ve ortaöğretimini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Peki, AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi