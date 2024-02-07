AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları bir bir açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle gerçekleşen törende isimler seçmen ile buluştu. 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesinde ilçelerde isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte, AK Parti Şanlıurfa aday listesi 2024...