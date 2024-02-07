Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
15:33
AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi
AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesindeki programına devam ediyor. Bugün Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısına ve deprem konutları teslim törenine katılan Başkan Erdoğan ilçe ilçe adayları açıkladı. Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir gibi ilçelerde isimler duyuruldu. İşte, AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkanları aday listesi 2024...