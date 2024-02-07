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Haberler Fotohaber AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi
Giriş Tarihi: 07.02.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 15:33

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesindeki programına devam ediyor. Bugün Şanlıurfa'da aday tanıtım toplantısına ve deprem konutları teslim törenine katılan Başkan Erdoğan ilçe ilçe adayları açıkladı. Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir gibi ilçelerde isimler duyuruldu. İşte, AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkanları aday listesi 2024...

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları bir bir açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle gerçekleşen törende isimler seçmen ile buluştu. 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesinde ilçelerde isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte, AK Parti Şanlıurfa aday listesi 2024...

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ ŞANLIURFA ADAY LİSTESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesi Şanlıurfa'daydı. Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni öncesi AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılan Başkan Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı!

İşte, o isimler:

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AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi

AK PARTİ ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

ABDÜLHAKİM AYHAN - AKÇAKALE

MAHMUT MİRKELAM - BİRECİK

SUPHİ AKSOY - BOZOVA

SEYİTHAN ATİLLA - CEYLANPINAR

MEHMET KUŞ - EYYÜBİYE

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi

ŞEREF ALBAYRAK - HALFETİ

MEHMET CANPOLAT - HALİLİYE

MAHMUT ÖZYAVUZ - HARRAN (MHP)

ALİ ASLAN BAYIK - HİLVAN

METİN BAYDİLLİ - KARAKÖPRÜ

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte 2024 Yerel Seçim AK Parti Şanlıurfa aday listesi

ALİ MURAT BUCAK - SİVEREK

MUSTAFA YÜKSEL - SURUÇ

SALİH EKİNCİ - VİRANŞEHİR

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