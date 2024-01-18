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Haberler Fotohaber AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 16:32

AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın'ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Siyasi hayatına 2001 yılında Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Peki, AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Uşak Sivaslı Karaboyalık köyündendir. İlkokulu bitirdikten sonra, ortaöğretim hayatına başladığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini 1997 yılında tamamladı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu.

AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

2002-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles şehrinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Çakın, 2004 yılında memleketi Uşak'a yatırım yaparak iş hayatına başladı. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurmuş olduğu tesislerle sektöründe Türkiye ve Dünya'da adından söz ettiren Çakın, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almış, çok sayıda sosyal projeye katkı sunmuştur.

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AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Siyasi hayatına 2001 yılında Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi belediye başkan adayı olduğu tarihe kadar başarı ile sürdürmüştür.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet ÇAKIN, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mehmet ÇAKIN AK Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkan adayı olmuştur.

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