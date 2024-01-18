AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Siyasi hayatına 2001 yılında Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi belediye başkan adayı olduğu tarihe kadar başarı ile sürdürmüştür.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet ÇAKIN, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mehmet ÇAKIN AK Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkan adayı olmuştur.