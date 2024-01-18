Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
16:32
AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi
AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın'ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Siyasi hayatına 2001 yılında Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Peki, AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi