AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?

Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde başladı. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok belge ve sertifikanın sahibi olan Dr. Ömer Selim ALAN, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyelikler ile de öne çıkmaktadır.