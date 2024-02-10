Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
15:17
AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?
AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Zonguldak Madenci Anıtı'ndaki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli, Kilimli, Kozlu ilçeleri yakın mercek altına alınmış durumda. 31 Mart günü gerçekleşecek yerel Seçim öncesi isimler tamamlanıyor. Peki, 2024 AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte, detaylar...