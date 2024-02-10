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Haberler Fotohaber AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 15:17

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Zonguldak Madenci Anıtı'ndaki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli, Kilimli, Kozlu ilçeleri yakın mercek altına alınmış durumda. 31 Mart günü gerçekleşecek yerel Seçim öncesi isimler tamamlanıyor. Peki, 2024 AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte, detaylar...

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları aday tanıtım toplantısı sonrası paylaşıldı. Yapılan miting ile seçime dair konuşma yapan Başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Şehre dair müjdeler Zonguldaklıların gündeminde. Türkiye Yerel Seçimler için sandık başına gidiyor. Yoğun mesai devam ediyor. Peki; 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?

AK PARTİ ZONGULDAK ADAY TANITIM TOPLANTISI!

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak Madenci Anıtı'nda gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

İşte, detaylar...

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AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?

AK PARTİ ZONGULDAK İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

Alaplı: Recep Ocak

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

Devrek: Özcan Ulupınar

Ereğli: İbrahim Sezer

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

Kilimli: Kamil Altun

Kozlu: Ali Bektaş

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?

AK PARTİ ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Ak Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan oldu. 24 Aralık 1979'da Zonguldak'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Dr. Ömer Selim ALAN, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti Zonguldak ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 2024 AK Parti Zonguldak ilçe adayları kimler oldu?

Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde başladı. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok belge ve sertifikanın sahibi olan Dr. Ömer Selim ALAN, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyelikler ile de öne çıkmaktadır.

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