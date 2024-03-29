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Haberler Fotohaber ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 00:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 00:47

ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 28 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Oylum Kaharaman'a olan duygularından emin değil mi, Oylum ve Kahraman için yolun sonu mu geliyor? İzleyiciler gelecek haftadan kesitler görmek için ''ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin sevilen dizisi 63. bölümüyle büyük ilgi çekti. Yeni bölümü merak edenler seyirciler fragman araştırmasına koyuldu. İşte, ATV ile Aldatmak 64. Bölüm fragmanı izle ekranı!

ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Aldatmak 60. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

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ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

Aldatmak dizisi son bölümü aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/aldatmak/63-bolum/izle

ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 63. BÖLÜM ÖZETİ

"Sen böyle bir adama hayat arkadaşım diyebilir misin?"

Oylum'un sevgisine bir şans daha vermek isteyen Kahraman, yeniden hayal kırıklığına uğrar. Kahraman'ın verdiği büyük karar Mualla ile Oylum'u çatışmaya sürükleyecektir.

Serra'nın hırsını hafife alan Oltan, gittikçe köşeye sıkışır. Şansını zorlayan Serra ise bir dosta sığınır. Ancak Kaşifoğlu ailesiyle ilgili planları olan tek kişi Serra değildir.

ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık, Güzide'ye yakın olmak için her fırsatı değerlendirir. Sezai ise Güzide'yi uzaktan izlediği günlere döner. Güzide ile Tarık ailelerine giren yeni bir yüzü karşılarken Sezai, hüznünü Nazan'la paylaşır. Dostlarına bu zor günlerde destek olmaya çalışan Nazan büyük bir keşifte bulunacaktır…

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