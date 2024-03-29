ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 63. BÖLÜM ÖZETİ

"Sen böyle bir adama hayat arkadaşım diyebilir misin?"

Oylum'un sevgisine bir şans daha vermek isteyen Kahraman, yeniden hayal kırıklığına uğrar. Kahraman'ın verdiği büyük karar Mualla ile Oylum'u çatışmaya sürükleyecektir.

Serra'nın hırsını hafife alan Oltan, gittikçe köşeye sıkışır. Şansını zorlayan Serra ise bir dosta sığınır. Ancak Kaşifoğlu ailesiyle ilgili planları olan tek kişi Serra değildir.