Giriş Tarihi: 29.03.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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ALDATMAK 64. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR || Aldatmak dizisi 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 28 Mart Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Oylum Kaharaman'a olan duygularından emin değil mi, Oylum ve Kahraman için yolun sonu mu geliyor? İzleyiciler gelecek haftadan kesitler görmek için ''ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...