ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?

Akademik kariyer yapmayı düşünen lisans mezunu adayların girdiği ALES sınavı sonrası adaylar tercih ettikleri üniversitelerin tezli yüksek lisans bölümlerine başvuru yapabilecekler. Bu noktada tezli yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen kişiler yılda üç kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek durumunda. Bu noktada ilk sınavı 16 Nisan'da yapılan sınavın ardından ALES 2 sınav tarihlerine gözlerini çevirmiş durumda. Peki, ALES 2 ne zaman 2023, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 ALES/2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti.