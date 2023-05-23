Giriş Tarihi: 23.05.2023 14:25
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
14:25
ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?
Lisansüstü eğitim almak isteyen kişilerin girdiği ALES sınavı yılda üç kez yapılıyor. Yılın ilk sınavı 16 Nisan'da yapılmış akabinde de sonuçlar açıklanmıştı. Akademik kariyer hedefleyen kişiler ALES 2 sınavı tarihlerini soruşturmaya başladı. Tezli yüksek lisans yapmayı düşünen adayların girmek zorunda olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Peki, ALES 2 ne zaman 2023, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 ALES/2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti.