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Haberler Fotohaber ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 14:25

ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?

Lisansüstü eğitim almak isteyen kişilerin girdiği ALES sınavı yılda üç kez yapılıyor. Yılın ilk sınavı 16 Nisan'da yapılmış akabinde de sonuçlar açıklanmıştı. Akademik kariyer hedefleyen kişiler ALES 2 sınavı tarihlerini soruşturmaya başladı. Tezli yüksek lisans yapmayı düşünen adayların girmek zorunda olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Peki, ALES 2 ne zaman 2023, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 ALES/2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti.

ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?

Akademik kariyer yapmayı düşünen lisans mezunu adayların girdiği ALES sınavı sonrası adaylar tercih ettikleri üniversitelerin tezli yüksek lisans bölümlerine başvuru yapabilecekler. Bu noktada tezli yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen kişiler yılda üç kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek durumunda. Bu noktada ilk sınavı 16 Nisan'da yapılan sınavın ardından ALES 2 sınav tarihlerine gözlerini çevirmiş durumda. Peki, ALES 2 ne zaman 2023, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 ALES/2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti.

ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES 2 NE ZAMAN 2023?

16 Nisan'da yapılan ilk ALES sınavına katılamayan adaylar için ALES 2 20 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

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ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES 2 BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM sınav takvimine göre ALES 2 başvuruları 4 Temmuz Salı günü başlayacak. Başvurular 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

ALES 2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
ALES 2 geç başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminde açıklandı. 19 Temmuz Perşembe günü geç başvurular alınacak.

ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES 2 BAŞVURU ÜCRETİ
10 Nisan'da yapılan ALES 1 sınavı ücreti geçen yıl yapılan ALES sınav ücretleri ile aynı tutulmuş, 185 TL olarak alınmıştı. ALES 2 başvuru ücretinin de aynı olması bekleniyor.

ALES 2 Başvuru ekranı 2023! ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı? Başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 ALES 2 sınav sonuçları 5 Eylül Salı günü ilan edilecek.

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