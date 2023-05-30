Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı, sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ALES 2 Başvuru ekranı 2023!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:47

ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı, sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ALES 2 Başvuru ekranı 2023!

ALES 2 sınavı ne zaman, başvuruları başladı mı sorgulanıyor. Akademik kariyer yapmayı düşünen lisans mezunu adayların girdiği ALES sınavı sonrası adaylar tercih ettikleri üniversitelerin tezli yüksek lisans bölümlerine başvuru yapabilecekler. Bu noktada tezli yüksek lisans ve akademik kariyer hedefleyen kişiler yılda üç kez yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girmek durumunda. Bu noktada ilk sınavı 16 Nisan'da yapılan sınavın ardından ALES 2 sınav tarihlerine gözlerini çevirmiş durumda. Peki, ALES 2 ne zaman 2023, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 ALES/2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti.

ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı, sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ALES 2 Başvuru ekranı 2023!

Lisansüstü eğitim almak isteyen kişilerin girdiği ALES sınavı yılda üç kez yapılıyor. Yılın ilk sınavı 16 Nisan'da yapılmıştı. İlk sınava giremeyen ya da hedeflediği puanı alamayan adaylar ALES 2 sınavı tarihlerini sorguluyor. Tezli yüksek lisans yapmayı düşünen adayların girmek zorunda olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Peki, ALES 2 ne zaman 2023, başvuruları başladı mı? İşte, 2023 ALES/2 başvuru tarihleri ve başvuru ücreti.

ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı, sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ALES 2 Başvuru ekranı 2023!

ALES 2 NE ZAMAN 2023?

16 Nisan'da yapılan ilk ALES sınavına katılamayan adaylar için ALES 2 20 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı, sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ALES 2 Başvuru ekranı 2023!

ALES 2 BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM sınav takvimine göre ALES 2 başvuruları 4 Temmuz Salı günü başlayacak. Başvurular 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

ALES 2 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
ALES 2 geç başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminde açıklandı. 19 Temmuz Perşembe günü geç başvurular alınacak.

ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı, sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ALES 2 Başvuru ekranı 2023!

ALES 2 BAŞVURU ÜCRETİ
10 Nisan'da yapılan ALES 1 sınavı ücreti geçen yıl yapılan ALES sınav ücretleri ile aynı tutulmuş, 185 TL olarak alınmıştı. ALES 2 başvuru ücretinin de aynı olması bekleniyor.

ALES 2 ne zaman, başvuruları başladı mı, sınav başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM ALES 2 Başvuru ekranı 2023!

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 ALES 2 sınav sonuçları 5 Eylül Salı günü ilan edilecek.

SON DAKİKA