ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

ALES geç başvuru tarihi geldi. Yüksek lisans ve akademik kadrolar için sınava katılacak adaylar işlemlerini ÖSYM üzerinden tamamlıyor. Kılavuzla belli olan sınav ücreti başvurular geç yapıldığı takdirde değişiyor. Peki; 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?