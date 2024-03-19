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Haberler Fotohaber ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 11:30

ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 1-11 Mart tarihlerinde alındı. Sırada, başvuru süresini kaçıranlar için geç başvurular var. ALES geç başvuru ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Kılavuza göre yürütülen sınav sürecinde geri sayım başladı. Peki; 2024 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, saat kaçta bitiyor? İşte, tüm bilgiler...

ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

ALES geç başvuru tarihi geldi. Yüksek lisans ve akademik kadrolar için sınava katılacak adaylar işlemlerini ÖSYM üzerinden tamamlıyor. Kılavuzla belli olan sınav ücreti başvurular geç yapıldığı takdirde değişiyor. Peki; 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2024

ALES/1 başvurusu 1-11 Mart tarihleri arasında alındı. Sırada geç başvurular var.

Sınava geç başvurular 19 Mart tarihinde alınıyor.

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ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 19 Mart 2024 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 19 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.

ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin AİS sayfasında yer alan bilgilere göre 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvuru ücreti 735 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecekler.

ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

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