Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
11:30
ALES geç başvuru ÖSYM ekranı | 2024/1 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl yapılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 1-11 Mart tarihlerinde alındı. Sırada, başvuru süresini kaçıranlar için geç başvurular var. ALES geç başvuru ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Kılavuza göre yürütülen sınav sürecinde geri sayım başladı. Peki; 2024 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, saat kaçta bitiyor? İşte, tüm bilgiler...