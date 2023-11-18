ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek sınava, lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunu adaylar katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek olup adaylara sayısal ve sözel testlerden 100 soru yöneltilecek. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2023 ALES/3 sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.