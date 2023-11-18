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Haberler Fotohaber ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:49

ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3)) 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınava katılım sağlayacak üniversite mezunu adaylar "ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre binlerce aday, 150 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen sayısal ve sözel testlerde çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2023 ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gündemdeki yerini aldı. Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek sınava, lisans eğitimi almak isteyen üniversite mezunu adaylar katılım sağlayacak. Bu kapsamda ise "ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları hem öğrenci hem de veliler tarafından yanıt aramaya başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek olup adaylara sayısal ve sözel testlerden 100 soru yöneltilecek. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2023 ALES/3 sınav süresi ile başlangıç ve bitiş saati.

ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES NE ZAMAN 2023, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VEKAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber yılın son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihi belli oldu.

Takvime göre ALES/3, 19 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenecek.

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ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak, 2,5 saat sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) yerlerini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açmıştı.

Adaylar sınava girecekleri okul ve sıra numarası gibi bilgileri içeren 2023-ALES/3 sınav belgesi alma işlemini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.

2023 ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 ALES soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından SABAH'ta olacak. ALES soruları ve cevapları ile adaylar ALES sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç sonra erişime açıyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda ALES sorularının sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açılması bekleniyor.

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