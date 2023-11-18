ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç soru, kaç dakika sürecek? ÖSYM ile 2023-ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3)) 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek. Yüksek lisans eğitimi alabilmek için sınava katılım sağlayacak üniversite mezunu adaylar "ALES ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre binlerce aday, 150 dakikalık süreyle kendilerine yöneltilen sayısal ve sözel testlerde çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Peki, ALES saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2023 ALES/3 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!