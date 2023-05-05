ALES SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ALES Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR

ALES puan hesaplamaları, söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafından başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından ALES 1 sınavı, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefleyen ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılımıyla gerçekleşen ALES sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.