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Haberler Fotohaber ALES SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ALES Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 11:06

ALES SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ALES Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, sınava katılan yüksek lisans adayları tarafından oldukça merak ediliyor. ÖSYM değerlendirmesinin ardından mayıs ayında erişime açılacak olan 2023 ALES/1 SINAVI 16 Nisan tarihinde yapılmıştı. Sınavın ardından yüksek lisans adayları "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. Sayısal ve sözel testlerin sorulduğu ALES sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Peki, ALES 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES sınav sonuçları 2023 ÖSYM sorgulama ekranı.

ALES SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ALES Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!

ÖSYM tarafından 81 ilde yılda üç kez yapılan ALES sınavının ilk oturumu 16 Nisan 2023 Pazar günü yapıldı. Sınavın yapılmasının ardından sınava giren yüksek lisans adayları "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sayısal ve sözel testlerin sorulduğu ALES sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Peki, ALES 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES sınav sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar.

ALES SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ALES Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!

ALES 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde açıklandı. Yapılan değerlendirme sonrası ALES sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ALES SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ALES Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ALES SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ALES Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR

ALES puan hesaplamaları, söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafından başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından ALES 1 sınavı, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefleyen ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılımıyla gerçekleşen ALES sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından yapılan değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

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