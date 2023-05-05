Giriş Tarihi: 05.05.2023 11:06
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
11:06
ALES SINAV SONUÇLARI 2023 ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ALES Sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları, sınava katılan yüksek lisans adayları tarafından oldukça merak ediliyor. ÖSYM değerlendirmesinin ardından mayıs ayında erişime açılacak olan 2023 ALES/1 SINAVI 16 Nisan tarihinde yapılmıştı. Sınavın ardından yüksek lisans adayları "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. Sayısal ve sözel testlerin sorulduğu ALES sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. Peki, ALES 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES sınav sonuçları 2023 ÖSYM sorgulama ekranı.