Giriş Tarihi: 19.04.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
14:23
ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?
ÖSYM, bu yıl ilki gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgelerini adaylarla paylaştı. Sınav günü için geri sayım başladı. 2024/1 ALES sınavı ne zaman sorusu başvurusunu tamamlayanların gündeminde. Yüksek lisans ve akademik kadrolara giriş için tercih edilen sınava hazırlıklar yapıldı. Peki; ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika? İşte, ayrıntılar...