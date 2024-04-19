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Haberler Fotohaber ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 14:23

ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

ÖSYM, bu yıl ilki gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı giriş belgelerini adaylarla paylaştı. Sınav günü için geri sayım başladı. 2024/1 ALES sınavı ne zaman sorusu başvurusunu tamamlayanların gündeminde. Yüksek lisans ve akademik kadrolara giriş için tercih edilen sınava hazırlıklar yapıldı. Peki; ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika? İşte, ayrıntılar...

ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

ALES sınav saati adayların gündeminde. Bu hafta gerçekleşecek sınav ÖSYM sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav giriş belgesine göre sınav yerleri, salon ve sıra numarası takip edilecek. Peki; 2024/1 ALES sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç soru ve kaç dakika?

ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

2024/1 ALES NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'de ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

100 soru için 150 dakika süre verilecek sınavda 50 soru sayısal, mantık akıl yürütme; 50 soru sözel, akıl yürütme üzerine olacak.

ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2024/1 sınavının sonuçları 10 Mayıs günü adayların erişimine açılacak.

ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

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