ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ile 2024/1 ALES saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

ALES sınav saati adayların gündeminde. Bu hafta gerçekleşecek sınav ÖSYM sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav giriş belgesine göre sınav yerleri, salon ve sıra numarası takip edilecek. Peki; 2024/1 ALES sınavı ne zaman, saat kaçta, kaç soru ve kaç dakika?