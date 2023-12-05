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Haberler Fotohaber ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 09:58

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları 2023 açıklandı duyurusunu bekliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) için adaylar araştırmalara başladı. 19 Kasım tarihinde sınav merkezlerinde gerçekleşen sınavdan alacakları puanlar ile yüksek lisans ve akademik kadrolara başvuruda bulunacaklar https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasını ziyaret ediyor. Son dakika ALES sonuçları açıklandı mı araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki; ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur, nereden öğrenilir? İşte sınav sonucu sorgulama ekranı.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları sorgulama ÖSYM sonuç ekranı üzerinden yapılıyor. Adaylar puanlarını öğrenmek için sistemde sık sık kontrollerini gerçekleştiriyor. T.C. kimlik numarası ve AİS şifreleri ile sisteme giriş sağlayabilecek adayların puanlarının yanı sıra başarı sıralamaları da tabloda listelenecek. ALES sınav sonuçları 2023-3 belgelerini bekleyenler sabah saatlerinden itibaren araştırmalara hız kazandırdı. Peki; ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-3 ALES SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl 3. kez gerçekleştirilen ve 19 Kasım tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları bugün belli oluyor.

Takvime göre sonuçlar 5 Aralık itibarıyla adaylar ile buluşacak. Sonuçların saat kaçta adaylar ile buluşacağı henüz bilinmiyor.

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ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

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