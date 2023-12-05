ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçları 2023 açıklandı duyurusunu bekliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) için adaylar araştırmalara başladı. 19 Kasım tarihinde sınav merkezlerinde gerçekleşen sınavdan alacakları puanlar ile yüksek lisans ve akademik kadrolara başvuruda bulunacaklar https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasını ziyaret ediyor. Son dakika ALES sonuçları açıklandı mı araştırmaları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki; ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olur, nereden öğrenilir? İşte sınav sonucu sorgulama ekranı.