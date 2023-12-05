ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023-3 ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-3 ALES SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

ÖSYM sınav takvimine göre bu yıl 3. kez gerçekleştirilen ve 19 Kasım tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları bugün belli oluyor.

Takvime göre sonuçlar 5 Aralık itibarıyla adaylar ile buluşacak. Sonuçların saat kaçta adaylar ile buluşacağı henüz bilinmiyor.