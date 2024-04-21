Giriş Tarihi: 21.04.2024 01:57
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
01:57
ALES SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLE || 2024 ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. 10.15'te başlayan ALES sınavı, saat 12.45'te sona erecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adayların her testteki doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Peki, ALES sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, ÖSYM 2024 ALES/1 soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı.