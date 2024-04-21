ALES SORULARI ve CEVAP ANAHTARI PDF GÖRÜNTÜLE || 2024 ALES sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 21 Nisan Pazar günü düzenlenen 2024 ALES/1 sınavının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. Kitapçıklar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanacak. Yılın ilk ALES sınavı tamamlandıktan sonra yüksek lisans veya akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adaylar ais.osym.gov.tr sitesini yoğun olarak ziyaret etmeye başlayacak. Peki, ÖSYM ile 2024 ALES cevap anahtarı 2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…