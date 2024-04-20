ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları

Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına doktora başvurularında, ancak senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato tarafından belirlenir.

Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmesi için ALES şartı aranmaz. Diğer programlardan mezun olanlardan yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.