Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları
Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:31

ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) 21 Nisan 2024 bu hafta sonu binlerce adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Sınavda öğrencilere 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 sorudan oluş test yöneltilecek. Tezli ve tezsiz yüksek lisans başvurusunda bulunacak adaylar ALES puanlarıyla üniversitelere müracaat edebilecek. Bu noktada "Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır, baraj puanı kaç" soruları yanıt arıyor. 2024 ÖSYM başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınav için verilen 150 dakikalık sürede soruları cevaplamak zorunda. Peki, 2024 ALES puanı kaç olmalı, 55 puan için kaç net yapmak gerekir?

ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları

Yüksek Lisans ve doktora yapmak isteyen binlerce aday 21 Nisan Pazar günü ALES sınavına katılım sağlıyor. Akademik kariyer planlaması yapan adaylar "2024 ALES kaç net yapmak gerekir?" sorusuna yanıt arıyor. Üniversiteler yüksek lisans ve doktora öğrencisi alımı yaparken adaylardan ALES puan şartı arayabiliyor. Durum böyle olunca sınava katılan adaylar başvuru yapmaya hazırlandıkları bölümler için gereken şartları araştırmaya başladı. Peki, ALES sınavı kaç puanla kazanılır, en düşük kaç net-puan almak gerekiyor? İşte, konuyla ilgili ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiler…

ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları

ALES PUANI KAÇ OLMALI?
ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca, bu puanların üzerinde ALES puanına sahip olmak şartı aranabilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde ALES puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları

Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu kapsamdakilerin ALES puanı, senato tarafından 55'ten düşük 75'ten fazla olmamak üzere belirlenerek, ilgili programın şartlarında ilan edilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına yüksek lisans başvurularında ALES şartı aranmaz.

ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları
Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına doktora başvurularında, ancak senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senato tarafından belirlenir.
Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmesi için ALES şartı aranmaz. Diğer programlardan mezun olanlardan yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
SON DAKİKA