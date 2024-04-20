Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
15:31
ALES/1 sınavı kaç puanla kazanılır? || 2024 Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır? ALES taban puanları
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) 21 Nisan 2024 bu hafta sonu binlerce adayın katılımıyla gerçekleşiyor. Sınavda öğrencilere 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere 100 sorudan oluş test yöneltilecek. Tezli ve tezsiz yüksek lisans başvurusunda bulunacak adaylar ALES puanlarıyla üniversitelere müracaat edebilecek. Bu noktada "Yüksek lisans için en düşük kaç puan şartı aranır, baraj puanı kaç" soruları yanıt arıyor. 2024 ÖSYM başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınav için verilen 150 dakikalık sürede soruları cevaplamak zorunda. Peki, 2024 ALES puanı kaç olmalı, 55 puan için kaç net yapmak gerekir?