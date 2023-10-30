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Haberler Fotohaber Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 22:29

Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alparslan Büyük Selçuklu 61. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu son olarak 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kayra Zabcı ve Barış Arduç'u başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Diyojen'in ordusuyla Selçuklu mülküne doğru yola çıktığını öğrenen Alparslan, Diyojen'in önünü Malazgirt'te kesmeye karar verir. Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu 61. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu gelecek hafta final yaparak ekranlara veda edecek. Bu noktada son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölünde neler olacağını merak eden izleyiciler Alparslan Büyük Selçuklu 61. Bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. Başrollerinde Kayra Zabcı, Barış Arduç ve Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı tarihi yapım, her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. İşte, TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu 61. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Ancak Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu

Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani'yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır.

Bizans'ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur.

Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mısır'a giderken yoldaki kalelerden biat almak isteyen Alparslan, yalnızca Mahmud Mirdas'tan biat alamaz. Yıllardır tabiiyetinde bulunan Mahmud'un bu yaptığını anlamlandıramayan Alparslan, kaleyi kuşatmaya alır.

Alparslan, Mahmud Mirdas'ı ikna edebilecek mi, yoksa kanlı bir fetih mi gerçekleştirecek? Mahmud'un yanında bulunan annesi Seyyide ise Mahmud Mirdas'ı biat vermesi konusunda uyarmakta, bu işin sonunun Mahmud adına iyi olmayacağını söylemektedir.

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