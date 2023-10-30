Alparslan Büyük Selçuklu 61. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Alparslan Büyük Selçuklu final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani'yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır.

Bizans'ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur.