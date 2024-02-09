Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? Dünyaya iniş canlı takip edilecek!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 08:10

Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? Dünyaya iniş canlı takip edilecek!

Alper Gezeravcı döndü mü sorusu tüm Türkiye'nin radarında. Daha önce birden fazla kez ertelenen dönüş başladı ve sona yaklaşılıyor. Hava şartlarının uygun olması halinde belirlenen saatte iniş yapacak Dragon kapsülü ve Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını Türkiye'den bir heyet de karşılamaya hazırlanıyor. Peki; Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan Alper Gezeravcı ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek, nereden izlenir? İşte, Alper Gezeravcı'nın canlı Dünya'ya dönüş yolculuğu...

Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? Dünyaya iniş canlı takip edilecek!

Alper Gezeravcı canlı yayın ile tüm uzay misyonu boyunca takip edildi. Dragon uzay aracının fırlatılışından bu yana gözlemlenen süreçte sona geliniyor. İlk Türk astronot, bekleniyor. İki gün önce saat 17.05'te başlayan dönüş yolculuğu planlandığı takdirde bugün Dünya'da tamamlanacak ancak şartların uygun olmaması halinde B planı da yapıldı. Peki; Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? İşte, detaylar...

Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? Dünyaya iniş canlı takip edilecek!

ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞ YOLUNDA!

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi süreci tamamladı Dünya'ya dönüyor.

SpaceX'ten belirlenen tarihe göre Dragon uzay aracının Dünya'ya dönüş tarihi ertelemelerin ardından 7 Şubat 17.05 olarak belirlenmişti. Planan saatte 2 günlük yolculuk başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? Dünyaya iniş canlı takip edilecek!

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, Uzay istasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçti ve 2 günlü Dünya'ya dönüş yolculuğunda sona gelindi.

Planlar işlediği takdirde 9 Şubat Cuma günü saat 16.50 sularında Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya inmesi bekleniyor.

Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? Dünyaya iniş canlı takip edilecek!

B PLANI YAPILDI!

Hava şartlarının uygun olmaması halinde hızını yavaşlatacak Dragon kapsülünün inişi 8-9 saat uzayacak. P planı devreye girerse Gezeravcı, gece 01.20 sularında iniş yapmış olacak.

Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? Dünyaya iniş canlı takip edilecek!

ALPER GEZERAVCI NEREYE İNECEK?

Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Florida'nın doğu kıyılarında yer alan Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapması planlanıyor.

NASA ve SpaceX alternatif 5 iniş bölgesi daha belirledi.

SON DAKİKA