Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? Dünyaya iniş canlı takip edilecek!

Alper Gezeravcı canlı yayın ile tüm uzay misyonu boyunca takip edildi. Dragon uzay aracının fırlatılışından bu yana gözlemlenen süreçte sona geliniyor. İlk Türk astronot, bekleniyor. İki gün önce saat 17.05'te başlayan dönüş yolculuğu planlandığı takdirde bugün Dünya'da tamamlanacak ancak şartların uygun olmaması halinde B planı da yapıldı. Peki; Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman saat kaçta dönecek, nereye inecek? İşte, detaylar...