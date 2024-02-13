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Haberler Fotohaber Alper Gezeravcı'ya yeni görev || Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Alper Gezeravcı'nın yeni görevi ne oldu?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 06:06 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 06:06

Alper Gezeravcı'ya yeni görev || Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Alper Gezeravcı'nın yeni görevi ne oldu?

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre yeni bir göreve getirildi. Geçtiğimiz günlerde uzay yolculuğu son bulan Gezeravcı, uzay deneyimlerini paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasına göre İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'de yakın zamanda uzay yolculuğu gerçekleştirecek. Peki, Alper Gezeravcı'nın yeni görevi ne?

Alper Gezeravcı’ya yeni görev || Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Alper Gezeravcı’nın yeni görevi ne oldu?

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğu son buldu. 19 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılan Gezeravcı, 21 günlük görev süresi boyunca 13 bilimsel deneye imza attı. Deneyimlerini kamuyla paylaşan başarılı astronot, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yeni görevine atandı. Peki, Alper Gezeravcı'nın yeni görevi ne?

Alper Gezeravcı’ya yeni görev || Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Alper Gezeravcı’nın yeni görevi ne oldu?

ALPER GEZERAVCI'YA YENİ GÖREV!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı yeni görevi "Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine" atandı.

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Alper Gezeravcı’ya yeni görev || Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Alper Gezeravcı’nın yeni görevi ne oldu?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Alper Gezeravcı’ya yeni görev || Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Alper Gezeravcı’nın yeni görevi ne oldu?

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDA GÖREV YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alacak. Kararda, "Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper Gezeravcı, Alper GÜZEL, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Alper Gezeravcı’ya yeni görev || Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Alper Gezeravcı’nın yeni görevi ne oldu?
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