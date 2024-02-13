Giriş Tarihi: 13.02.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
06:06
Alper Gezeravcı'ya yeni görev || Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Alper Gezeravcı'nın yeni görevi ne oldu?
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre yeni bir göreve getirildi. Geçtiğimiz günlerde uzay yolculuğu son bulan Gezeravcı, uzay deneyimlerini paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasına göre İkinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'de yakın zamanda uzay yolculuğu gerçekleştirecek. Peki, Alper Gezeravcı'nın yeni görevi ne?