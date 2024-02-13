Alper Gezeravcı’ya yeni görev || Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Alper Gezeravcı’nın yeni görevi ne oldu?

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDA GÖREV YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alacak. Kararda, "Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Alper Gezeravcı, Alper GÜZEL, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan atanmıştır." ifadelerine yer verildi.