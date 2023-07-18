Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:47

ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Anestezi taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler üniversite tercihleri için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 2 yıllık anestezi bölümü, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte anestezi taban puanları ve kontenjanları