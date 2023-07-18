ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Anestezi taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler üniversite tercihleri için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 2 yıllık anestezi bölümü, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte anestezi taban puanları ve kontenjanları
ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|361,75421
318,07810
|332.898
270.496
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|361,75421
318,07810
|332.898
270.496
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|47+0
41+0
|47
41
|290,21105
232,89638
|912.375
995.469
|İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR (Ankara)(Devlet)
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)
|TYT
|2+1
4+1
|3
5
|405,05409
328,97515
|173.778
228.073
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|396,60780
349,96734
|197.955
163.538
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|379,41769
331,99274
|256.414
217.446
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|376,12105
322,06876
|269.312
254.039
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|375,81851
313,76268
|270.517
289.556
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|374,63675
320,95167
|275.333
258.370
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|372,73968
324,86825
|283.219
243.070
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|370,85386
322,05253
|291.294
254.101
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|368,14703
316,13789
|303.150
278.947
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|367,83181
313,38283
|304.580
291.329
|SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|367,67104
307,21589
|305.319
320.748
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|367,25075
313,70476
|307.162
289.826
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
9+0
|8
9
|367,12344
314,90639
|307.757
284.489
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|365,69770
311,81922
|314.408
298.405
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|365,55899
307,74498
|315.037
318.120
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|364,91625
308,99183
|317.981
311.970
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|363,56390
311,07934
|324.316
301.953
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Ankara) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|362,78506
308,07945
|328.057
316.402
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|362,75749
307,10379
|328.181
321.328
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|362,42607
307,22738
|329.666
320.694
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|361,93466
304,45248
|332.024
334.909
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|361,75421
318,07810
|332.898
270.496
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|360,28837
307,56398
|339.966
319.021
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|359,94063
303,24757
|341.672
341.388
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|359,55783
301,63222
|343.594
350.209
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|358,80133
301,19199
|347.367
352.662
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
8+0
|8
8
|358,22455
300,52886
|350.231
356.355
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|358,18347
300,40346
|350.446
357.123
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|357,25956
300,35611
|355.136
357.409
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|357,01538
302,34887
|356.373
346.303
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|356,05220
306,15700
|361.426
326.124
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|355,37771
305,52392
|365.030
329.357
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|355,20044
306,48186
|365.979
324.508
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|354,16123
298,85398
|371.599
366.077
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|352,84276
300,54953
|378.787
356.219
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|352,63227
302,33752
|379.968
346.362
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|352,58582
301,74720
|380.248
349.567
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|351,99520
303,40391
|383.541
340.543
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|351,81344
296,72837
|384.582
378.619
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|351,67607
303,85351
|385.367
338.121
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|351,45661
311,90623
|386.544
298.004
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|350,99841
295,37360
|389.143
386.841
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|350,91287
300,43058
|389.611
356.938
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|350,46846
297,64845
|392.195
373.176
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|350,37721
303,52544
|392.705
339.898
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|350,33059
296,94937
|392.971
377.293
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|350,25372
291,71306
|393.402
410.071
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|349,61587
300,48968
|397.013
356.605
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|349,58678
292,95774
|397.173
402.146
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|349,16795
296,02283
|399.644
382.874
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|348,91683
294,31493
|401.114
393.381
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|348,45943
294,44345
|403.702
392.632
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|348,30477
301,34024
|404.586
351.857
|TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
7+0
|8
7
|348,18133
289,73088
|405.296
423.434
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|347,87290
291,91453
|407.110
408.749
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|347,40183
292,87222
|409.952
402.714
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|345,89655
286,46785
|419.045
446.098
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|345,64666
300,78844
|420.533
354.848
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|345,05051
296,54014
|424.158
379.763
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|343,08498
288,22168
|436.354
433.705
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
8+0
|6
8
|342,96124
289,54120
|437.156
424.753
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
10+0
|11
10
|342,91989
286,66525
|437.403
444.699
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|342,84835
288,27061
|437.861
433.366