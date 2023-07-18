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Haberler Fotohaber ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:47

ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Anestezi taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler üniversite tercihleri için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 2 yıllık anestezi bölümü, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte anestezi taban puanları ve kontenjanları

ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Anestezi taban puanları ve kontenjanları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte devlet ve özel üniversitelerdeki bölümlerin puanları, başarı sıralamaları öğrenciler tarafından araştırılmakta. Öğrenciler üniversite tercihlerinde başarı sıralamaları üzerinden bölümlere yerleştirilecekler. İşte YÖK Atlas ile 2023 anestezi taban puanları listesi

ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 361,75421
318,07810		 332.898
270.496
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 361,75421
318,07810		 332.898
270.496
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 47+0
41+0		 47
41		 290,21105
232,89638		 912.375
995.469
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR (Ankara)(Devlet)
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık)		 TYT 2+1
4+1		 3
5		 405,05409
328,97515		 173.778
228.073
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 396,60780
349,96734		 197.955
163.538
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 379,41769
331,99274		 256.414
217.446
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 376,12105
322,06876		 269.312
254.039
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
65+2		 72
67		 375,81851
313,76268		 270.517
289.556
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ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 374,63675
320,95167		 275.333
258.370
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 372,73968
324,86825		 283.219
243.070
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 370,85386
322,05253		 291.294
254.101
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 368,14703
316,13789		 303.150
278.947
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 367,83181
313,38283		 304.580
291.329
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 367,67104
307,21589		 305.319
320.748
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 367,25075
313,70476		 307.162
289.826
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
9+0		 8
9		 367,12344
314,90639		 307.757
284.489
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 365,69770
311,81922		 314.408
298.405
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 365,55899
307,74498		 315.037
318.120
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 364,91625
308,99183		 317.981
311.970
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 363,56390
311,07934		 324.316
301.953
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Ankara) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 362,78506
308,07945		 328.057
316.402
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 362,75749
307,10379		 328.181
321.328
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 362,42607
307,22738		 329.666
320.694
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 361,93466
304,45248		 332.024
334.909
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 361,75421
318,07810		 332.898
270.496
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 360,28837
307,56398		 339.966
319.021
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 359,94063
303,24757		 341.672
341.388
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 359,55783
301,63222		 343.594
350.209
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 358,80133
301,19199		 347.367
352.662
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
8+0		 8
8		 358,22455
300,52886		 350.231
356.355
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 358,18347
300,40346		 350.446
357.123
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 357,25956
300,35611		 355.136
357.409
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 357,01538
302,34887		 356.373
346.303
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 356,05220
306,15700		 361.426
326.124
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 355,37771
305,52392		 365.030
329.357
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 355,20044
306,48186		 365.979
324.508
ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 354,16123
298,85398		 371.599
366.077
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 352,84276
300,54953		 378.787
356.219
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 352,63227
302,33752		 379.968
346.362
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 352,58582
301,74720		 380.248
349.567
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 351,99520
303,40391		 383.541
340.543
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 351,81344
296,72837		 384.582
378.619
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 351,67607
303,85351		 385.367
338.121
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 351,45661
311,90623		 386.544
298.004
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 350,99841
295,37360		 389.143
386.841
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 350,91287
300,43058		 389.611
356.938
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 350,46846
297,64845		 392.195
373.176
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 350,37721
303,52544		 392.705
339.898
ANESTEZİ TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi anestezi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 350,33059
296,94937		 392.971
377.293
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 350,25372
291,71306		 393.402
410.071
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 349,61587
300,48968		 397.013
356.605
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 349,58678
292,95774		 397.173
402.146
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 349,16795
296,02283		 399.644
382.874
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 348,91683
294,31493		 401.114
393.381
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 348,45943
294,44345		 403.702
392.632
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 348,30477
301,34024		 404.586
351.857
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
7+0		 8
7		 348,18133
289,73088		 405.296
423.434
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 347,87290
291,91453		 407.110
408.749
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 347,40183
292,87222		 409.952
402.714
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Nevşehir)(Vakıf)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 345,89655
286,46785		 419.045
446.098
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf)
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 345,64666
300,78844		 420.533
354.848
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 345,05051
296,54014		 424.158
379.763
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 343,08498
288,22168		 436.354
433.705
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
8+0		 6
8		 342,96124
289,54120		 437.156
424.753
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
10+0		 11
10		 342,91989
286,66525		 437.403
444.699
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 342,84835
288,27061		 437.861
433.366
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