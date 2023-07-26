ANLIK HAVA DURUMU! 26 Temmuz 2023 Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, İzmir'de 43,2 dereceye ulaştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları saat 15.10 itibarıyla Aydın'da 43,5, İzmir'de 43,2, Manisa'da 41,6, Denizli'de 40,4 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bu verilerle en yüksek sıcaklığın 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kaydedildiği İzmir'de ölçüm yapılan 85 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İzmir'in bazı ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Buca ve Bornova'da 43,5 ve Karşıyaka'da 43,3 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşılırken Urla Uzunkuyu'da termometreler 44,6 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcaklığın kaydedildiği kentte bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.

Dışarı çıkmak durumunda kalan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Kemeraltı Çarşısı'nda bir kafede çalışan Sedef Toprak, bugün havanın sıcak olacağının bilinmesi nedeniyle insanların dışarı çıkmadığını, çarşıdaki insan hareketliliğinin azaldığını söyledi.