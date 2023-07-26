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Haberler Fotohaber ANLIK HAVA DURUMU! 26 Temmuz 2023 Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 16:45

ANLIK HAVA DURUMU! 26 Temmuz 2023 Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?

Sıcaklıkların en üst seviyelere ulaştığı bu günde milyonlar hava durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Meteoroloji özellikle bugün için peş peşe uyarılarda bulunmuş uzman isimler ise mecbur olunmadığı sürece evlerden çıkmamak gerektiğini ifade etmişti. Bu kapsamda "Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?" gibi birçok soru yanıt arıyor. İşte meteoroloji anlık hava durumu bilgisi ve detaylar.

ANLIK HAVA DURUMU! 26 Temmuz 2023 Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?

İstanbul'da termometreler 43 dereceyi aştı. Sıcaklık rekoru kırılan bu günde uzmanlar mecbur kalınmadığı sürece evlerden çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Adeta fön makinesi etkisi olarak adlandırılan yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlar anlık hava durumu takibi yapıyor. Peki, Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek? İşte hava durumu ve sıcaklık bilgisi…

ANLIK HAVA DURUMU! 26 Temmuz 2023 Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?

SICAKLIK REKORU KIRILDI!

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti. Yeni rekor kırılıp kırılmadığıyla ilgili ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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ANLIK HAVA DURUMU! 26 Temmuz 2023 Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, İzmir'de 43,2 dereceye ulaştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları saat 15.10 itibarıyla Aydın'da 43,5, İzmir'de 43,2, Manisa'da 41,6, Denizli'de 40,4 santigrat derece olarak ölçüldü.

Bu verilerle en yüksek sıcaklığın 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kaydedildiği İzmir'de ölçüm yapılan 85 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İzmir'in bazı ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı. Buca ve Bornova'da 43,5 ve Karşıyaka'da 43,3 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşılırken Urla Uzunkuyu'da termometreler 44,6 dereceyi gösterdi.

Rekor sıcaklığın kaydedildiği kentte bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.

Dışarı çıkmak durumunda kalan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Kemeraltı Çarşısı'nda bir kafede çalışan Sedef Toprak, bugün havanın sıcak olacağının bilinmesi nedeniyle insanların dışarı çıkmadığını, çarşıdaki insan hareketliliğinin azaldığını söyledi.

ANLIK HAVA DURUMU! 26 Temmuz 2023 Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?

İstanbul'da sıcak havadan bunalanların kimi denize girmeyi kimi de gölge alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Sarayburnu'nda vakit geçirenler, boğazda denize girerek serinlemeye çalıştı. Beylikdüzü'nde yaşayanlar ise Gürpınar sahilinden denize girmeyi tercih etti.

İstanbul'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar Sarayburnu'ndan denize girerek serinlemeye çalıştı. Beylikdüzü'nde ise, Gürpınar sahilinden denize giren vatandaşların bazıları güneşlenirken bazıları da ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

ANLIK HAVA DURUMU! 26 Temmuz 2023 Şu an hava kaç derece, sıcaklıklar ne zaman düşecek, havalar ne zaman soğuyacak serinleyecek?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Bursa'da güvercinler, kanatlarını açıp suyun altında serinledi.
Sıcak havalardan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Valiliğin, aşırı sıcaklar sebebiyle vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısıyla boşalan şehir merkezi güvercinlere kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir esnaf, sıcaktan bunalan güvercinlerin imdadına yetişti. Meydanda bulunan çeşmeye hortum takan esnaf, kuşlara su tutarak serinletti. Buz gibi suyun altında rahatlamaya çalışan güvercinlerin kanatlarını kaldırıp çırpınması renkli görüntüler oluşturdu.

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