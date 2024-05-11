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Haberler Fotohaber ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 || Resimli, eşe, ablaya, anneye, kayınvalideye Anneler günü mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:43

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 || Resimli, eşe, ablaya, anneye, kayınvalideye Anneler günü mesajı gönder!

Her daim yanı başımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen annelerimizin bu anlamlı ve özel gününü kutlamak için Anneler günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Anneleri anma amacıyla, sadece anneler için kutlanan onlara olan sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı temsil eden anıları anmak ve onurlandırmak için kutlanan bu günde, Pazar günü annelerine mesaj atmak için araştırmalar başladı. İşte, Resimli, eşe, ablaya, anneye, kayınvalideye Anneler günü mesajları!

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 || Resimli, eşe, ablaya, anneye, kayınvalideye Anneler günü mesajı gönder!

Anneler günü her yıl Mayıs ayında kutlanıyor. Bu yıl 12 Mayıs Pazar gününe denk gelen bu anlamlı günde Anneler günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Sosyal medya mecraları başta olmak üzere paylaşımlara başlanan bu anlamlı gün için en özel, duygusal, anlamlı, farklı ve kısa-uzun seçenekleriyle mesaj araştırmaları başladı. İşte, 12 Mayıs 2024 Pazar Anneler günü mesajları ve sözleri!

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 || Resimli, eşe, ablaya, anneye, kayınvalideye Anneler günü mesajı gönder!

ANNELER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2024!

Her yıl olduğu gibi yine anneler günü ile ilgili mesajları sizler için bir arada derledik. Sosyal medyada bu önemli gün ile ilgili binlerce fotoğraf ve söz paylaşılmaya şimdiden başladı.

Bunlar içerisinde en güzel ve anlam dolu resimli anneler günü mesajı seçebilirsiniz. Kısa ve uzun sözler ile hediyelerinize anlam katabilirsiniz.

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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 || Resimli, eşe, ablaya, anneye, kayınvalideye Anneler günü mesajı gönder!

- Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

- Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

- Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.- Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 || Resimli, eşe, ablaya, anneye, kayınvalideye Anneler günü mesajı gönder!

- Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

- Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

- Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 || Resimli, eşe, ablaya, anneye, kayınvalideye Anneler günü mesajı gönder!

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor… Anneler günün kutlu olsun.

- Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem…Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

- Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

- Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

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