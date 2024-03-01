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Haberler Fotohaber AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:03

AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi akademik takvimi yayınlandı. Takvime göre, vize sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler açıköğretim sınavı giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Peki, Bahar dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2023-2024 Açıköğretim AÖF ara sınav tarihleri takvimi…

AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 bahar dönemi ara sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, sınav hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Mart ayına girilmesiyle beraber bahar dönemi AÖF ara sınav tarihleri ve vize sınav yerleri merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere ara sınavlar dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Peki, Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2023-2024 Bahar dönemi AÖF vize sınav tarihleri...

AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

2023-2024 AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı.

Takvime göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek.

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AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024

Vize sınavı: 23-24 Mart

Final sınavı: 25-26 Mayıs

Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024

AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELEGELERİ SİYAH BEYAZ OLABİLİR Mİ?

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabiliyor. Adaylar sınav giriş belgesi açıklandıktan sonra sınav giriş belgelerinin çıktısını alacak. Sınav günü adayların mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi olması zorunludur. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunmalıdır.

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