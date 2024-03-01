AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 bahar dönemi ara sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, sınav hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Mart ayına girilmesiyle beraber bahar dönemi AÖF ara sınav tarihleri ve vize sınav yerleri merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere ara sınavlar dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Peki, Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, 2023-2024 Bahar dönemi AÖF vize sınav tarihleri...