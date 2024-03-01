Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:03
AÖF ARA SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2024: Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?
2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi akademik takvimi yayınlandı. Takvime göre, vize sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler açıköğretim sınavı giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Peki, Bahar dönemi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2023-2024 Açıköğretim AÖF ara sınav tarihleri takvimi…