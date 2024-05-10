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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:35

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

AÖF final tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları Mart ayında tamamlanmış, sonuçlar ise Nisan ayında duyurulmuştu. Dönem sonuna yaklaşılırken final sınavları için araştırmalar hız kazandı. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler AÖF final sınavları ne zaman 2024, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan akademik takvime göre, finaller Mayıs ayında yapılacak. Peki, 2024 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

AÖF final sınavları ne zaman 2024, ayın kaçında yapılacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri dönem sonu sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları mayıs ayında yapılacak. AÖF final sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri 2024 takvimi ve konu ile ilgili tüm detaylar

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı.

Takvime göre, bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. AÖF sınav yerlerinin sınavlardan bir hafta önce açıklanması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ

AÖF yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

AÖF yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir.

AÖF ara sınav sonuçları güz dönemi ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak.

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi. AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.

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