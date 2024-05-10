Giriş Tarihi: 10.05.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
14:35
AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?
AÖF final tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları Mart ayında tamamlanmış, sonuçlar ise Nisan ayında duyurulmuştu. Dönem sonuna yaklaşılırken final sınavları için araştırmalar hız kazandı. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler AÖF final sınavları ne zaman 2024, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan akademik takvime göre, finaller Mayıs ayında yapılacak. Peki, 2024 Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF final sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?