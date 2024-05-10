AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2024: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır?

AÖF final sınavları ne zaman 2024, ayın kaçında yapılacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri dönem sonu sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları mayıs ayında yapılacak. AÖF final sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden alınır? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav tarihleri 2024 takvimi ve konu ile ilgili tüm detaylar