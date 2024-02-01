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Haberler Fotohaber AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024 VE ÜCRETİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 09:38

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024 VE ÜCRETİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler ise bu noktada ''AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Kayıt işlemleri, belirlenen ücretin ödenmesiyle tamamlanacak. İşte, 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ders seçimi hakkında bilinmesi gerekenler…

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024 VE ÜCRETİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF kayıt yenileme ekranı 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Şubat'ta başladı ve 11 Şubat'ta son bulacak. Söz konusu işlem, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nereden ve nasıl ödenir? İşte, 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti...

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024 VE ÜCRETİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Şubat 2024 Perşembe günü itibarıyla başladı.

İşte, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? sorularının yanıtları ve AÖF üniversite kayıt yenileme ekranı...

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AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024 VE ÜCRETİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri için duyuru yayınlandı.

Yapılan açıklamaya göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024 VE ÜCRETİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024 VE ÜCRETİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu
dersleri de seçebilir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

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