AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024 VE ÜCRETİ: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF kayıt yenileme ekranı 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre; AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 1 Şubat'ta başladı ve 11 Şubat'ta son bulacak. Söz konusu işlem, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nereden ve nasıl ödenir? İşte, 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ekranı ve ücreti...