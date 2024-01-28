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Haberler Fotohaber AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023-2024: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 15:37

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023-2024: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024 bahar dönemi için araştırılmaya başlandı. Güz dönemi final sınavları tamamlandı. Ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023-2024: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi tamamlandı. Lisans ve önlisans eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci, üniversitelerin açılmasına kısa süre kala AÖF kayıt yenileme tarihleri 2023-2024 bahar dönemi için sorgulamalarına başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri Şubat ayında başlayacak. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024 AÖF kayıt yenileme ücreti ve ders seçimi hakkında bilgiler.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023-2024: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri için duyuru yayınlandı.

Yapılan açıklamaya göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023-2024: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023-2024: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu
dersleri de seçebilir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023-2024: Anadolu Üniversitesi bahar dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

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