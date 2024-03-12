AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: AÜ Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?

2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları için çok kısa bir süre kaldı. Eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler açıköğretim sınavlarına katılabilmek için AÖF sınav giriş belgesinin hangi tarihte yayınlanacağını öğrenmek istiyor. AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?