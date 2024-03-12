Giriş Tarihi: 12.03.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
07:17
AÖF sınav giriş belgesi 2024 TIKLA-SORGULA: AÜ Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır?
2023-2024 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları için çok kısa bir süre kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi vize sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Sınava kısa bir süre kala AÖF ara sınav tarihleri ve vize sınav yerleri gündemdeki yerini aldı. Bahar dönemi ara sınavları not ortalamasına %30 etki edecek. Peki, Açıköğretim AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.