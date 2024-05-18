AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?

Açık öğretim AÖF sınav yerleri öğrenme ekranı için beklenen duyuru geldi. AÖF final sınavı giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci giriş ekranı ile yayınlandı. Peki, AÖF sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? AÖF sınavları ne zaman? İşte, AÖF sınav belgesi alma ekranı ve detaylar