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Haberler Fotohaber AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:49

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?

Son dakika AÖF sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine açıldı. 25-26 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan sınavın giriş belgeleri bugün itibarıyla yayımlandı. Söz konusu sınava girecek öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerini "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile alabilecekler. AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?

Açık öğretim AÖF sınav yerleri öğrenme ekranı için beklenen duyuru geldi. AÖF final sınavı giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci giriş ekranı ile yayınlandı. Peki, AÖF sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? AÖF sınavları ne zaman? İşte, AÖF sınav belgesi alma ekranı ve detaylar

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınavı 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
Anadolu Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024 TAKVİMİ
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

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