Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
11:49
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME | aosogrenci.anadolu.edu.tr AÖF final sınav giriş belgesi nereden alınır?
Son dakika AÖF sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine açıldı. 25-26 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek olan sınavın giriş belgeleri bugün itibarıyla yayımlandı. Söz konusu sınava girecek öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerini "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile alabilecekler. AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme